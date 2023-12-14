PS5 Slim台灣12/20開賣！價格1萬4580元起 規格相同主機更輕巧
10月索尼互動娛樂（SIE）突發新機，但並非是下一代新機，而是小改款的PS5，型號為「Slim」，台灣今（14）宣布將於12月20日開賣，光碟機版本售價為1萬7580元，數位版則為1萬4580元。這次小改版主打特色為輕薄，比現行的PS5體積縮小了30%以上，重量減少18%～24%。此外，之前官方有提到新改版是用來取代現有的PS5機型，舊版本則售完就不再生產。
記者周淑萍/綜合報導
聖誕節禮物要來囉！PS5小改版機型台灣將於12月20日開賣，有用光碟版與數位版，體積較原本的減少30%，重量則減少18%～24%。兩側護蓋改為兩截式設計，上半部為亮面設計，下半部維持消光設計。
右側下方護蓋內部配備光碟機擴充槽，光碟版已預先安裝光碟機，數位版則可透過事後選購來擴充。此外，護蓋的部分，官方透露，將在2024年初推出其他顏色，包括全霧面黑以及「地心系列」的火山紅、鈷藍色與亮灰銀等配色，護蓋售價為1880元。
新版本容量也升級，主機內部儲存空間由原本的 825GB 擴充為 1TB，前方USB 連接埠則從Type-A 與 Type-C 各一組，統一改為兩組 Type-C，不過其中一組仍維持 USB 2.0 的規格。
如購買PS5數位版，可在日後加購PS5專用的Ultra HD Blu-ray光碟機，單獨販售為3680元，PS5新機型將附帶一個橫放架，與所有PS5機型相容的新直立架將另行販售，價格為980元。
小改款的PS5推出後，現有的PS5 主機將會停產，待庫存銷售完畢後將由新款式 PS5 主機取代，機殼上也不會有Slim相關字樣。另外，值得注意的是，外傳PS5 Pro新機已經就緒，有可能會在2024年的下半年亮相，預料會有更強效能，國外有媒體甚至用「地表最強主機」來形容，頗值得玩家等待。