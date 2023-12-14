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美國降息對台影響有多大？學者曝實質回溫緩慢　不會見到V型復甦

▲美國聯邦準備理事會（Fed）於當地時間13日決定利率按兵不動，暗示明年至少降息3次，不過也拒絕排除再次升息的可能性。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦準備理事會（Fed）於當地時間13日決定利率按兵不動，暗示明年至少降息3次，不過也拒絕排除再次升息的可能性。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

美國聯邦準備理事會（Fed）於當地時間13日決定利率按兵不動，暗示明年至少降息3次，不過也拒絕排除再次升息的可能性。針對美國升息、降息對台灣總體經濟的影響，學著今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，受到美國「鷹轉鴿」的訊息激勵，消費者、投資人的消費及投資意願有望逐漸恢復，但由於利率仍在歷史相對高點，故終端需求不會有很強勁的復甦，台灣明年各項經濟數據預估值亮眼多屬「低基期」因素，整體實質回溫情形估計較為緩慢，景氣不會出現快速反彈，或呈「經濟V型復甦」。

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美國11月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.1%，通貨膨脹率連續第2個月微降，美國聯準會宣布利率按兵不動，連續第3次會議維持利率在22年高峰不變，基準利率介於5.25%至5.5%區間，同時也暗示明年至少降息3次，外媒多半認為，Fed政策立場正式由鷹轉鴿，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell ）強調，若有必要，仍不排除進一步收緊貨幣政策、繼續升息。

市場解讀升息循環已結束，激勵美股昨（13）日主要指數皆走高，其中道瓊上漲500多點，一舉飛越37000點大關，那斯達克、標普500、費半也都漲逾1%以上。台北股、匯市今日早盤也同步走揚，加權指數開盤立即大漲超過百點，最高來到17668.35點；新台幣兌美元更升破31.3元，來到31.278元，強升2.48角，

國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，國際上升息循環已來到了尾聲，然而過往連續升息對全球消費影響是累積性的，美國、歐洲也尚未降息，利率仍然居高不下，當地家庭支出受到排擠，進而造成台灣這一年多出口不振，廠商因而業績不佳，影響加薪，加上一般民眾或家庭為對抗通膨與升息，也只能減少消費與支出，然而，消費低迷又將衝擊廠商營運與國內經濟表現，使得台灣陷入一連串的惡性循環中。

外界關心，美國升息、降息對台灣總體經濟的影響，對此，台經院研究員邱達生表示，如今美國釋放出的訊息貌似已由先前的鷹派，轉至鴿派，這樣的情勢會讓市場受到激勵，消費者、投資人的消費及投資意願有望逐漸恢復，但由於利率仍在歷史相對高點，故終端需求不會有很強勁的復甦，意味著台灣整體景氣也不會有急劇拉抬的情形。

他解釋，台灣明年無論在經濟成長率、出口、或外銷訂單表現上會有比較亮眼的成績是因爲今年基期相對較低，明年的年增率才會有顯著的成長，整體實質回溫情形估計較為緩慢，不會有所謂的「經濟V型復甦」、景氣快速反彈的情形。

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