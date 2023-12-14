美國降息對台影響有多大？學者曝實質回溫緩慢　不會見到V型復甦

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市場解讀升息循環已結束，激勵美股昨（13）日主要指數皆走高，其中道瓊上漲500多點，一舉飛越37000點大關，那斯達克、標普500、費半也都漲逾1%以上。台北股、匯市今日早盤也同步走揚，加權指數開盤立即大漲超過百點，最高來到17668.35點；新台幣兌美元更升破31.3元，來到31.278元，強升2.48角，
國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，國際上升息循環已來到了尾聲，然而過往連續升息對全球消費影響是累積性的，美國、歐洲也尚未降息，利率仍然居高不下，當地家庭支出受到排擠，進而造成台灣這一年多出口不振，廠商因而業績不佳，影響加薪，加上一般民眾或家庭為對抗通膨與升息，也只能減少消費與支出，然而，消費低迷又將衝擊廠商營運與國內經濟表現，使得台灣陷入一連串的惡性循環中。
外界關心，美國升息、降息對台灣總體經濟的影響，對此，台經院研究員邱達生表示，如今美國釋放出的訊息貌似已由先前的鷹派，轉至鴿派，這樣的情勢會讓市場受到激勵，消費者、投資人的消費及投資意願有望逐漸恢復，但由於利率仍在歷史相對高點，故終端需求不會有很強勁的復甦，意味著台灣整體景氣也不會有急劇拉抬的情形。
他解釋，台灣明年無論在經濟成長率、出口、或外銷訂單表現上會有比較亮眼的成績是因爲今年基期相對較低，明年的年增率才會有顯著的成長，整體實質回溫情形估計較為緩慢，不會有所謂的「經濟V型復甦」、景氣快速反彈的情形。