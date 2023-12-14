NBA／字母哥狂砍64分！率公鹿140:126復仇溜馬 本季首個60分產生
密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo在於主場對戰印第安納溜馬的比賽中大爆發，全場狂砍64分，也是NBA本賽季首位拿到超過60分的球員，帶領公鹿以140：126戰勝溜馬。
記者黃建霖/綜合報導
在今年首次舉辦的季中錦標賽中，溜馬正是在四強戰擊敗公鹿，才闖進到決賽。不過此役字母哥決心報這一箭之仇，全場28投20中，32次罰球命中24球，攻下64分14籃板，幫助公路扳回一城。
這場比賽，Antetokounmpo手感火燙，不斷地衝擊籃下製造罰球機會，讓公鹿在開賽就獲得領先，並持續到終場，最終也順利拿下勝利。球隊主控Damian Lillard此役甘願在進攻端扮演副手，拿到21分6助攻。
Antetokounmpo在這場比賽創造個人生涯單場得分新高，另外他也是NBA自2016年的Andre Drummond之後，首位在單場比賽中獲得超過30次罰球的球員。
溜馬今晚三分球攻勢遭到壓制，只有約3成的命中率，球隊明星後衛T. Haliburton這場比賽拿到22分7助攻，公鹿有意切斷他與隊友之間的串聯，收到不錯的效果。