MLB／大谷翔平220億巨約不只延長付款 觸發「一因素」能跳脫合約
「二刀流」大谷翔平日前以10年7億美金（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，在合約細節中除了有高達6.8億美元的延遲付款，根據美媒《今日美國》指出，「大谷翔平的合約中還包括跳脫條款，但觸發的條件與過往例子截然不同。」
記者張志宇/綜合報導
根據《今日美國》透露，「若要觸發跳脫條款，在這張合約中，道奇隊需有『人員變化』才會觸發，就是若道奇球隊主席Mark Walter不在是股東，或是棒球運營總裁Andrew Friedman不留在球隊，大谷翔平將有權利終止合約。」
此外《The Athletic》記者Ken Rosenthal也表示，大谷翔平會捐贈合約不到1%的金額給道奇的慈善機構，且不論是道奇主場的每一場比賽，包含季後賽與例行賽，都要提供包廂與翻譯。
《MLB Network》指出，大谷翔平在未來10年每年只領200萬美元，在這份合約中有6.8億美元是延遲支付，這也讓道奇MVP三人Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平連線，就有高達8.57億美元（約270億台幣）是延遲付款。
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