日系飯店來台＋1！相鐵飯店駐點西門 開幕日、價格與優惠一次看
全新質感日系飯店將於西門町盛大亮相！日本相鐵集團旗下「相鐵飯店台北西門」選於2024年2月2日正式開幕，為相鐵Grand Fresa品牌在海外的第二家飯店，更是在台灣的首家飯店，座落西門商圈，離西門捷運站步行僅1分鐘，交通極具優勢。Klook獨家推出12月18日中午12點至12月22日，預訂入住日期在2024年2月2日至5月31日之間的全房型，一律6折。
記者葉盛耀/綜合報導
「相鐵飯店台北西門」擁有能夠俯瞰西門町的絕佳視野，提供豐富房型做選擇，包含標準雙人房、精緻三人房、豪華家庭房、豪華連通房等，其中豪華房型可透過落地窗以180度環視西門町的繁華夜景，最具特色的連通房型更由走廊將兩間客房連通，是家庭或團體出遊的最佳選擇。
飯店也提供寬敞入住體驗，備有乾濕分離的衛浴空間及免治馬桶、空氣清淨器等，引進日本連鎖飯店體系一貫的精緻，更以溫暖簡約的配色搭配輕奢的裝潢風格。並具備多樣化的公共空間，2樓的自助入住機台為旅客提供更迅速、便利的入住流程，還有大廳接待處的沙發區、自助的置物櫃，以及位於3樓的製冰機、洗衣機、自動販賣機、微波爐等。
為歡慶開幕及迎接明年過年檔期，Klook獨家攜手相鐵飯店台北西門，於12月18日中午12點至12月22日活動期間，預訂入住日期在2024年2月2日至5月31日之間的全房型，一律下殺6折優惠；此外即日起至12月31日前，每週一於Klook上領取並輸入指定限量優惠碼，訂購全球飯店還可再享9折。記者實際於網上操作，Klook之外包含Booking、Agoda目前都已有房源釋出，而平日最低雙人房目前標記為每晚3900多元，因此屆時Klook的6折優惠之後房價數字為何，令人期待。
除了「相鐵飯店台北西門」，已進駐台灣的日系飯店不少，像是和苑三井花園飯店台北忠孝、JR東日本大飯店台北、台北燦路都飯店、格拉斯麗台北飯店都已相繼登台，而今年8月也已有同樣隸屬西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」，於西門町中華路上開幕。