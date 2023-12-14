以軍加薩遇伏！單日10死包括兩位校級指揮官 近月傷亡最慘重一天
以巴衝突持續，以色列國防軍（IDF）週三宣布，單日損失10位官兵，包括2位高階指揮官與7位士兵在加薩市郊區舒加艾耶（Shejaiya）的一次行動中遭遇伏擊陣亡，是一個月多來最慘重的紀錄。
記者倪浩軒/綜合報導
以色列一位上校指揮官與戈拉尼旅的指揮官中校托梅爾·格林伯格（Tomer Greenberg）在這次行動中遇伏身亡，據戈拉尼旅表示，當時士兵們在接近一棟建築物時突然遭到槍彈與手榴彈襲擊，4人受到重傷並因此與其他人員分開。之後部隊兩次派人試圖救回那4位官兵，結果導致共9位官兵全數陣亡。
即使經過大規模密集轟炸，以軍深入加薩地區的巷戰依舊十分危險，這次遇伏再次突顯巷戰的困難。戰時內閣部長班尼・甘茨（Benny Gantz）直言，以色列正在付出「沉重、痛苦和艱難的代價」。
聯合國大會剛以壓倒性多數通過了一項要求加薩立即停火的決議，雖然議案沒有強制性，但依舊是明確的國際風向指標。美國總統拜登（Joe Biden）近日說到，以色列因「無差別」轟炸加薩，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）雖然堅稱無論國際是否支持，以軍都將繼續戰鬥直到勝利，但《BBC》報導認為，停火的呼聲很快就會大到不容忽視，《衛報》也指出，美國與以色列在國際間越來越孤立。