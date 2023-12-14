連3凍！央行政策利率維持不變 並下修今年經濟成長率至1.4%
美國聯準會（Fed）宣布利率續凍，並暗示2024年可能會降息3次，台灣中央銀行今（14）日下午也召開今（2023）年第4季年終理監事會議，並於會後宣布，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持1.875%、2.25%和4.125%，這也是連3季央行政策利率維持不變。另外。央行也將今年經濟成長率預測值從1.46%下修至1.4%，明年經濟成長率則從3.08%上修至3.12%。
記者顏真真／台北報導
央行也預估今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為2.46%、2.56%，較上季預測的2.22%、2.44%高，明年台灣CPI及核心CPI預測值降至1.89%、1.83%，也較上季預測的1.83%、1.73%高。
央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年國內通膨率較上年緩步回降，且明年通膨率可望續降至2%左右；此外，預估明年國內產出缺口續呈負值，加以明年全球經濟降溫，且前景仍面臨諸多風險，可能進一步影響國內經濟復甦力道。本行理事會認為維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。
不過，央行也強調，鑑於全球通膨續降，惟仍具諸多不確定性，將持續關注主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。