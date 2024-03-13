漫改泰劇紅遍全亞洲！泰國IP軟實力行銷全球　成泰國政府力推重點

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來台灣、日本、韓國和中國都陸續翻拍《流星花園》，同樣的角色和故事添加不同國家的文化特色，泰國在2022年翻拍《流星花園》更成為亞洲熱門戲劇，泰版《流星花園》在播出後大受全球觀眾歡迎，出演的男演員Bright、Dew、Win及Nani迅速爆紅，擁有超高人氣。憑藉熱潮，這四位演員更展開亞洲巡迴見面會，一時之間風靡亞洲萬千少男和少女的心。
當泰版《流星花園》「逆輸入」到日本，竟然也掀起一陣熱潮。由日本BS朝日電視台引進《F4 Thailand》，2022年11月更登上日本串流平台 U-NEXT 線上播出，並請來多位人氣聲優擔任日文版配音，受到日本觀眾廣大的迴響，許多觀眾都到社群平台上力推泰版《流星花園》。
主演四人為中心構成的《F4 Thailand》衍生演唱會「Shooting Star Concert」，不僅在泰國本土舉行，更進一步在亞洲多個國家展開巡迴，橫掃越香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國、新加坡、台灣和日本等地大城市。巡迴地點包含了帶動《流星花園》連續劇改編風潮的台灣，以及IP發源地的日本，泰國娛樂產業的量能和流行文化的發展已被全球觀眾所青睞。
今年泰國新內閣上任後，更是積極推廣軟實力，更成立國家軟實力戰略委員會（The NationalSoft Power Strategy Committee），提出51.64億泰銖預算去發展軟實力，包括戲劇、音樂、BL文化、漫畫、特殊節慶等等，都在預計投資的領域之中。