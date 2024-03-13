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漫改泰劇紅遍全亞洲！泰國IP軟實力行銷全球　成泰國政府力推重點

▲人氣日本漫畫《流星花園》在2022年被泰國改編成戲劇，泰國靠IP戲劇和週邊賺進大筆利潤。（圖／翻攝自劇照）
▲人氣日本漫畫《流星花園》在2022年被泰國改編成戲劇，泰國靠IP戲劇和週邊賺進大筆利潤。（圖／翻攝自劇照）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國近年來改編了眾多漫改劇，並且在戲劇中加入泰國獨特的元素，讓泰國的軟實力被世界看見。人氣日本漫畫《流星花園》在近幾年被泰國改編成戲劇，2022年上映後掀起熱議，更被亞洲觀眾評為「有史以來顏值最高的F4」，捧紅了這四位出演的演員，讓眾多國際精品牌指定他們作為代言人，同時銷售的IP週邊商品也帶來巨大的收益。

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《流星花園》來自IP發源地日本，於 1992 年開始連載，隔年推出有聲書 CD，由當時已是一線演員的木村拓哉為花澤類獻聲，與橫山智佐等知名聲優合作演出。1996年播映的電視動畫版，其主角陣容的配音大多由同時於影視圈活動的演員所擔綱。

▲泰國版《流星花園》的F4引起亞洲粉絲們的熱議。（圖／翻攝自Instagram）
▲泰國版《流星花園》的F4引起亞洲粉絲們的熱議。（圖／翻攝自Instagram）
後來台灣、日本、韓國和中國都陸續翻拍《流星花園》，同樣的角色和故事添加不同國家的文化特色，泰國在2022年翻拍《流星花園》更成為亞洲熱門戲劇，泰版《流星花園》在播出後大受全球觀眾歡迎，出演的男演員Bright、Dew、Win及Nani迅速爆紅，擁有超高人氣。憑藉熱潮，這四位演員更展開亞洲巡迴見面會，一時之間風靡亞洲萬千少男和少女的心。

當泰版《流星花園》「逆輸入」到日本，竟然也掀起一陣熱潮。由日本BS朝日電視台引進《F4 Thailand》，2022年11月更登上日本串流平台 U-NEXT 線上播出，並請來多位人氣聲優擔任日文版配音，受到日本觀眾廣大的迴響，許多觀眾都到社群平台上力推泰版《流星花園》。

主演四人為中心構成的《F4 Thailand》衍生演唱會「Shooting Star Concert」，不僅在泰國本土舉行，更進一步在亞洲多個國家展開巡迴，橫掃越香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、韓國、新加坡、台灣和日本等地大城市。巡迴地點包含了帶動《流星花園》連續劇改編風潮的台灣，以及IP發源地的日本，泰國娛樂產業的量能和流行文化的發展已被全球觀眾所青睞。

今年泰國新內閣上任後，更是積極推廣軟實力，更成立國家軟實力戰略委員會（The NationalSoft Power Strategy Committee），提出51.64億泰銖預算去發展軟實力，包括戲劇、音樂、BL文化、漫畫、特殊節慶等等，都在預計投資的領域之中。

▲日本BS朝日電視台引進《F4 Thailand》，逆勢回歸IP發源地。（圖／翻攝自X）
▲日本BS朝日電視台引進《F4 Thailand》，逆勢回歸IP發源地。（圖／翻攝自X）

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