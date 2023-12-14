批交通記點制擾民！趙少康：交通部在冷氣房裡決策 跟人民過不去
國民黨總統候選人趙少康今日受邀上《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》，與扮成前高雄市長韓國瑜的主持人郭子乾對談。有網友提問，當選總統可以把記點制度取消嗎？趙少康說，他剛好今天就在臉書上發文痛批，「交通記點不能坐在冷氣房裡決策！」交通違規記點新制從6月30日上路，交通部統計，到12月7日才半年多，累計有高達80萬人因為違規被記點，其中944人被記了12點，因此駕照遭到吊扣，這數字已經是去年一整年的10倍。
記者余祥／台北報導
趙少康說，民進黨政府坐在冷氣房裡決策，隨便一個決定，就讓很多小黃運將、小貨車司機的工作受到影響，終於，逼得大批小黃運將，昨天上凱道陳情抗議。他回想起每次搭計程車，運將大哥總要抱怨，現在連在路邊讓客人上下車，都有可能被記點，累積12點就會被吊扣駕照，車都不能開了，簡直是要毀人生計。
趙少康也說，他實在很不想批評柯文哲，畢竟現在要在野友好，但柯文哲在台北市長任內，做得最明顯的「政績」就是畫紅線，雖然在鬧區，這項措施可以促進交通順暢，但連在部分郊區、交通流量較緩和的街道也設紅線，根本矯枉過正，尤其很多搭計程車者是行動較遲緩的長輩、身障朋友，只要上下車稍微慢一點，就可能會讓運將被記點，真是擾民。
趙少康提到，香港最早採用交通記點制度，是為了簡化原本交通違規要走法院程序、降低司法體系的壓力和社會成本；大陸仿效後，規定在一年內繳交罰款，被記的點數就可以歸零，還能用線上學習減免點數。澳洲也有2個州有類似罰則把違規停車和違規臨停都納入記點的範圍，只有台灣在做，完全違反了比例原則。
趙少康強調，行人的安全當然很重要，但官員不能只坐在冷氣房裡紙上談兵，應該到路邊看看庶民的生活，真正理解人民的需求，請交通部立即知錯能改，不要跟台灣人過不去。