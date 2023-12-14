Cheap出征國中生《帝王條款》！律師力挺「1重點」：可訴諸法律
近期汽機車未禮讓行人加重罰鍰6000元的議題引發民眾熱議，而桃園東興國中學生憑藉《帝王條款》畫作奪得全國美術比賽特優獎，被網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人卻能得獎「真的很可悲」。對此，美女律師李怡貞發文力挺學生，直言學生已經把創作理念寫得很清楚，任何人若以扭曲的方式來陳述「確實會有誹謗罪的問題」。
記者鍾怡婷/綜合報導
律師李怡貞今（14）日於臉書發文力挺學生，直言學生的美術創作，還沒能進美術館參展就引起多方關注討論，正證明是很有潛力的藝術家，認為學校不該道歉，「而是尊重學生的自由創作及多元聲音」，接著更霸氣表示，「請學生把畫作拿出來拍賣，第一拍十萬我出，勇於衝撞體制一律大有可為」。
而網紅公開出征，並要求追回學生獎項的行為，李怡貞律師也進一步回應《NOWnews》記者，學生已經把創作理念寫得很清楚，如果任何人用扭曲的方式來誹謗學生相關的不實陳述，就確實會有誹謗罪的問題。
據悉，《帝王條款》畫作是一位行人化身皇帝，牽著一隻烏龜緩慢行走在斑馬線上，並取名為《帝王條款》，創作理念中寫上，即使法令要求行人優先，但大家在過馬路時也應快速通過，「不能像皇帝般霸道行走」。