學生不滿NCC濫權！趙少康喊當選後廢除 批「蔡英文權力一把抓」
國民黨副總統候選人趙少康今（14）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有學生提問，日前法院認證國家通訊傳播委員會（NCC）廢掉中天是濫權，政府補助甚至都是給「綠媒」，直言這就是官媒串通勾結。對此，趙少康回應，侯友宜政見之一就是廢掉NCC，雖然法院判中天贏，但都沒有把中天還回去，更痛批現在部會都是民進黨的人，「蔡英文權力一把抓」。
記者林怡昕／台北報導
趙少康、黃暐瀚、台北市新黨立委參選人侯漢廷今（14）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有學生提問，前陣子法院認證NCC濫權，甚至補助都是給綠媒，直言這就是官媒串通勾結，請問侯康配當選後會如何處置？
對此，趙少康回應，侯友宜政見之一就是廢掉NCC，雖然法院判中天贏，但都沒有把中天還回去，反觀美國聯邦通訊委員會（FCC）委員各黨派都平衡。
趙少康痛批，現在的NCC委員都是民進黨的，怎麼可以這樣，不只NCC，甚至連黨產會、轉型正義委員會、中選會，甚至包括大法官都是民進黨的人，都是蔡英文權力一把抓，全世界沒有這樣的事情，就是聽話就給你錢，不聽話就取消打壓你，感嘆「怎麼會是這樣子」。