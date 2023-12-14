大谷翔平合約帶創紀錄延長支付！吸血鬼經紀人Boras：有人在操控
MLB自由市場史上最大咖球員大谷翔平，在日前以10年7億美金（約220億台幣）加盟洛杉磯道奇，其中合約中有高達6.8億美元是延遲支付，這是大谷翔平為了讓道奇在未來有更多薪資空間進行補強，此作法也引發外界「褒貶不一得聲浪」，其中在大聯盟有著「吸血鬼經紀人」著稱的Scott Boras也給出看法：「若在討論與探討後，大谷翔平此張合約薪資總額約為4.6億美金（約143億台幣）。這種簽約手法，並沒有改變市場現狀與規則。」「很明顯有人在背後控制策略，但我拒絕透露是誰在做控管。」
記者張志宇/綜合報導
知名經紀人Scott Boras表示，「在最新一次勞資談判中，大聯盟公會在薪資制度的規劃，主要以頂尖球員的合約帶動整體薪資，每當有頂尖球員簽約時，新的合約都會成為未來球員談判的基準，但大谷翔平的這張合約沒有這樣的效果。」
但由於大谷翔平的合約中有高達6.8億美金為延遲付款，經紀人Scott Boras更直言，「道奇與大谷翔平簽下10年約，帳面上保證支付總額7億美元（約220億新臺幣）合約，但由於大量薪資為延遲支付，在豪華稅計算上這相當於現值4.6億美元合約，在今（14日）球員工會也公布自己的計算結果，工會方面認為這張合約現值為4.38億美元合約。」
意思是大谷翔平簽下的這張合約，在現在價值只值4.6億美金（年均薪4608萬美元），聯盟原紀錄為Mike Trout的4.26億美元（年均薪4378萬美元），Boras認為：「市場仍維持現狀，很少人能簽下超過4300萬美元左右的合約，很明顯有人在背後控制策略，但我拒絕透露是誰在做控管。」
大谷翔平此次簽約中的「延遲付款」也引來《運動畫刊》表示，「道奇隊已經透過『延遲付款』簽下眾多球星，但若是這種操作手法，變成聯盟中豪門球隊的一種手段，這將可能會成為大市場球隊壟斷頂尖球星的一種形式，這種情況若在未來出現，恐對小市場球隊並不是好事。」
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