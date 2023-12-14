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曾寶儀霸氣5分鐘刷卡！幫寶媽買上千萬養老房「她喜歡我就付」

▲曾寶儀半年前替寶媽圓夢，霸氣刷卡付訂金，買上千萬房子給寶媽養老。（圖／記者陳明中攝）
▲曾寶儀半年前替寶媽圓夢，霸氣刷卡付訂金，買上千萬房子給寶媽養老。（圖／記者陳明中攝）

記者黃盈容／台北報導

50歲女星曾寶儀今（14）日擔任益生菌一日店長，昨寶媽臉書透露女兒「5分鐘内談好價錢」霸氣為她刷卡買下新房當夢想的「私人養老院」。曾寶儀今天特別強調刷的是「訂金」，曾寶儀說：「她喜歡、她覺得要，我就刷卡、付貸款」，房子是半年新建案，周圍有2家大醫院，環境非常好，至於總價多少？曾寶儀未否認超過6千萬，只是賣關子說：「這是我的隱私」，坦言看到價錢「蠻驚的」，她很慶幸：「感謝我還有代言。」

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▲曾寶儀非常有孝心，只有寶媽喜歡的房，她無預算買下。
▲曾寶儀非常有孝心，只有寶媽喜歡的房，她無預算買下。（圖／記者陳明中攝）
昨天寶媽在臉書透露，想要私人養老院非常多年，大約半年前，相中新建案便拉著曾寶儀去看房，「就這樣，五分鐘内談好價錢，就這樣，我女兒把信用卡拿出來付定金了」。今天曾寶儀談及此事，強調刷卡付的是訂金，因寶媽想一個人養老，她便當孝女乖乖買單，加上她自住的房子，「2間都還在付貸款，我要哭出來！」

寶媽
▲寶媽想要自己住養老房。（圖／資料照）
曾寶儀表示，當初想幫媽媽買養老房，沒有預算上限，笑說：「我媽挺知分寸，不會太過分。」她認為寶媽住得開心、喜歡最重要，因地點交通方便、旁邊有2家醫院、生活機能很好，因此心裡沒有太多的掙扎，就買了。

不過，曾寶儀未透露房子總價，被問是否有6千萬？她只瞪大眼睛，只說「知道價錢時蠻驚」，至於坪數她也保密，稱「那是我媽隱私」。但曾寶儀也埋怨現在公設比很高，實際進去房子也傻眼比想像中還小很多。該屋有2房，住美國的妹妹回台時可住。

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