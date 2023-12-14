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「侯康貸」1500萬全額貸　政院：須做周全考慮非亂開支票

▲對於侯友宜拋出青年購屋1500萬元全額貸且免頭期款，行政院發言人林子倫表示尊重，但相關政策須做周全考慮，而非亂開支票。（圖／行政院提供）
▲對於侯友宜拋出青年購屋1500萬元全額貸且免頭期款，行政院發言人林子倫表示尊重，但相關政策須做周全考慮，而非亂開支票。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前祭出政策牛肉，拋出「侯康貸」最高1500萬元可全額貸且免頭期款。對此行政院發言人林子倫今（14）日表示，總統候選人提出各項政策，行政院予以尊重，強調購屋對青年族群而言茲事體大，可能是一輩子最大的支出，因此相關政策必須做周全考慮，而非亂開支票，若因購屋而產生生活中不可承受之重，將適得其反。

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侯友宜日前拋出「侯康貸」，最高1500萬元可全額貸且免頭期款，條件須為40歲以下青年，信用無重大瑕疵，排富（無自有住房與所得限制），限首購並有轉售限制，閉鎖期最高10年、一生一次。

對此林子倫回應，對於各總統候選人提出各項政策，行政院予以尊重，關於市長侯友宜所提出的購屋貸款議題，社會及網路上皆有討論，強調房屋購買對於青年族群來說茲事體大，可能是一輩子最大的支出，因此相關政策必須做周全考慮，而非亂開支票。

林子倫說，購屋後的還款能力也至關重要，必須讓青年族群者住有其屋之外，也能兼顧生活品質，做好良善的財務規劃，若因購屋而產生生活中不可承受之重，將適得其反，讓青年背負更大的壓力與風險。

林子倫也澄清，侯友宜與其陣營對於現行青安貸款有許多不實的理解與批評，財政部在上周也對外澄清說明，事實上青安貸款上路以來申請情況相當踴躍，以數據來說今年8月至11月累積協助1萬8893戶無自有住宅的家庭購屋，相較去年同期成長214.6％，顯著提升政府健全房市政策的效益，也正持續辦理社會住宅及租屋補貼，盡力滿足購屋及租屋者的居住需求，持續落實居住正義，讓國人住的安心。

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