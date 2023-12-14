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AAA紅毯／金世正上、中、下、後面挖空空　記者暈了：轉過去一下

▲金世正出席Asia Artist Awards（簡稱AAA），服裝超性感。（圖／翻攝Weverse）
▲金世正出席Asia Artist Awards（簡稱AAA），服裝超性感。（圖／翻攝Weverse）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，星光大道台灣時間中午12點30分開始、典禮下午3點正式登場。演員金世正約近1點現身紅毯，她後背、肚子等部位「大膽挖空」，成為全場焦點。

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▲▼金世正裙擺開衩、肚子位置也挖空，心機設計美翻全場。（圖／翻攝Weverse）
▲▼金世正裙襬開衩、肚子位置也挖空，心機設計美翻全場。（圖／翻攝Weverse）
▲▼金世正裙擺開衩、肚子位置也挖空，心機設計美翻全場。（圖／翻攝Weverse）
 
金世正穿白色開衩禮服現身，除了秀出纖細美腿，她的「上半身」也是藏滿心機，肚子位置挖空之外，肩膀也是大方展露，值得一提的是，她從肩膀到後背腰際呈現「裸空設計」，就有攝影記者要求金世正轉個身，她也聽話換方向給全場媒體拍攝，閃光燈不斷。

本屆AAA主持人十分新穎，除了蟬聯3屆的IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬也將助陣張員瑛HOLD全場；今年總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、New Jeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。

▲▼金世正、權恩妃（下）有望擠進紅毯5美。（圖／翻攝Weverse）
▲▼金世正（上）、權恩妃（下）有望擠進紅毯5美。（圖／翻攝Weverse）
▲▼金世正、權恩妃（下）有望擠進紅毯5美。（圖／翻攝Weverse）
 
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