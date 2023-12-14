張淑芬看APEC張忠謀熱忱又盡責 透露先生自傳剩十分之一準備收尾
台積電慈善基金會董事長張淑芬今（14）日出席自家公益記者會，會後談及台積電創辦人張忠謀近期的活動，她說他們去APEC總共5天，但張忠謀行程滿檔，常常一早起來就看他已經在看資料了，感受先生做事的熱忱與盡責。另外，也說張忠謀平常還是會看公司的報告，至於先生自傳下冊已經快寫完，剩十分之一收尾的階段。
記者許家禎／台北報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬今日出席自家「智慧引路！成就共好」公益記者會，會上針對孩子教育培力、長者健康長壽，以及公益綠能分享一年來的活動紀錄。目前台積電志工14000人，今年共投入800場活動。張淑芬會上也特別感謝台積電今年有了志工假，讓更多年輕人願意加入，也因為台積電薪水高，人員可以安心退休，多出來的時間更願意服務社會。
至於談到台積電創辦人張忠謀近期的活動，張淑芬提到今年11月中飛往美國舊金山參加APEC經濟領袖會議，這是張忠謀第六度以領袖身分代表我國出席，行程總共5天，扣掉來回加起來1天，其他4天都是行程滿檔，常常一早起床，就已經看到先生已經正在看資料了，其他時間也都幾乎多與國內外重要人士會面與對談，感受到張忠謀做事的熱忱與盡責。
張淑芬說，雖然張忠謀已經退休，但退休生活一樣精采，天天都有事情做，像是每天都還是會看公司相關資料與報告，也會關心全球產業經濟發展趨勢，相關報章雜誌一樣也不會漏，每周六固定打橋牌，至於大家關心的張忠謀自傳下冊，她透露大概已經接近結尾，還有十分之一準備開始收尾。她說兩夫妻現在就是相親相愛、相依為命，共同珍惜當下。