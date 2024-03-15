太養眼！「只因我們天生一對」登上全球熱搜 泰國IP孵育成果斐然
過去被視為次文化的BL劇（Boy's love的縮寫，指男男戀）在近幾年逐漸變主流，泰國BL劇《只因我們天生一對》被封為「現象級泰劇」，甫上映便造成轟動，甚至因為戲劇太受歡迎，還推出電影版本。不但登上全球熱搜，連中國網友都在社群平台瘋狂轉發和分享。熱門IP改編是泰國娛樂圈近幾年的趨勢，《只因我們天生一對》改編自同名小說，在開播前便已引來小說讀者們的關注，開播後更收穫一票新粉絲。
國際中心賴正琳／綜合報導
《只因我們天生一對》由泰國男星Bright和Win主演，當時他們兩人都還是素人，該劇播出後兩人一夕之間從路人變國際巨星，憑藉超高人氣再接演泰版《流星花園》，此後兩人都受到國際精品的青睞，Win在2023年成為Prada最新品牌大使，而Bright則在2022年8月便被任命為Burberry全球大使，他是第一位來自東南亞的英國奢侈品牌大使。在成為專屬品牌大使前，Bright曾陸續獲得Gucci、Louis Vuitton和Prada等品牌的業配合作。
美國知名雜誌《綜藝》（Variety）報導，全球觀眾對泰國BL劇的興趣十分高，泰國BL劇詮釋方式與日本BL劇截然不同，泰國的BL劇更加歡樂、幸福和甜蜜，這或許是因為泰國有長久的人妖文化和開放的社會風氣，讓人們可以看到和樂融融的BL劇；而日本的BL劇則較為壓抑和晦暗不明，多半描述跨越性別戀愛的掙扎和困境，且日本BL劇相較於泰劇更為低調，不會大張旗鼓地宣傳和行銷。
全球影評人更讚賞泰國戲劇的顏值和演技，面對日本和韓國的戲劇強勢來襲，泰國戲劇有趣又詼諧的情節、清純又真摯的校園戀情和不畏社會眼光的BL劇，讓泰國戲劇和電影殺出一條血路，成為全新的「泰流」，也引起不同國家觀眾的推崇。
在IP孵育方面，泰國戲劇近幾年的影響力頗豐富，除了《只因我們天生一對》有亮眼成績，漫改劇《流星花園》、同名小說改編的原創劇《黑幫少爺愛上我》和泰版《當男人戀愛時》，都帶來巨大的商業價值和利益。