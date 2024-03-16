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泰國神獸成療癒公仔！萌系IP搶攻消費者　「簡陋系」雕像熱賣

▲超萌的傳統神獸成為泰國的熱門IP。（圖／翻攝自X）
▲超萌的傳統神獸成為泰國的熱門IP。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國各地的寺廟儼然已成全球旅客必去之地，2020年底更掀起一波「簡陋系」神獸風潮，網友們紛紛在社群平台打上標籤#หิมพานต์มาร์ชเมลโล่（#HimapanMarshmallow），分享自己收藏的可愛萌獸，超萌的傳統神獸也成為泰國的熱門IP，不但被畫成漫畫，各地藝術家也推出多款公仔或週邊商品，2020年至2023年掀起巨大的迴響，也讓遭受疫情折磨的人們能感到療癒和幸福的心情。

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在這波神獸IP熱潮中，人氣最高的神獸是簡化成像隻可愛白棉花糖怪的「瑪姆（มอม）」，瑪姆是起源於泰北蘭納文化中民間傳說的半獅半龍神話動物，雕像常見於泰國地方或鄉間的佛寺，一般傳統外型有著像龍、鱷魚一般佈滿鱗片的身軀，而孔敬府帕塔堪敬佛塔（พระธาตุขามแก่น）周邊的瑪姆，卻有著純白圓潤的身軀，頭部則像鴨或海豚，超奇特的造型使其聲名大噪，更被做成各種紀念小物。

▲藝術家普拉察（Pracha Jumpaburi）創作的神獸公仔，成為超熱門的IP。（圖／翻攝自臉書）
▲藝術家普拉察（Pracha Jumpaburi）創作的神獸公仔。（圖／翻攝自臉書）
相較於精雕細琢的雕像，這系列「簡陋系」神獸故意做得相當呆萌，泰國這些造型獨特、經由業餘藝術家以無創作框架的素人藝術（Naïve Art）風格所創作的神獸也讓人們覺得十分療癒，負責經營MOTMO studio的藝術家Komkrit Tepthian就以5個人氣較高的神獸創作一系列公仔HIMMAPAN，人們能輕鬆地預購收藏這些可愛神獸，而公仔的部分收益也將會回饋給當地的廟宇和兒童教育中，民眾購買這款公仔時還能順便做公益。

另外像「獅（สิงห์）」的公仔也賣得非常好，這款神獸是泰國文化祥瑞五靈中的瑞獸，具有驅邪避煞和堅強勇敢等吉祥的寓意，而南邦府 Koh Walukaram寺的聖獅像有著長長的脖子與細長的身軀，配上一雙紅色雙眼，非常可愛！

將常見的神獸製作成熱門IP，也成為泰國獨一無二的特色伴手禮，無論是泰國民眾或是全球旅客都能買回家收藏，甚至當作伴手禮送給親朋好友，泰國「神獸」也突然成為社群媒體上熱門話題。

▲將常見的神獸製作成熱門IP，也成為泰國獨一無二的特色伴手禮。（圖／翻攝自官網）
▲將常見的神獸製作成熱門IP，也成為泰國獨一無二的特色伴手禮。（圖／翻攝自官網）
泰國興起的「創意經濟」（Creative Economy），其涵蓋範圍大於創意產業，根據2008年聯合國貿易及發展會議（UNCTAD）的定義，創意經濟可表示為創意產業加上其他與創意經濟有關之概念；創意經濟包含經濟、文化和社會面向，與科技、智慧財產權及觀光之間存有互動，可以促進收入並創造工作機會與增進出口收益。

近年泰國在商品設計（珠寶、家具、服飾）、影視娛樂（電影、電視、廣告）及民俗技藝（按摩、泰拳、泰式料理）等領域之創意表現享譽國際，也連帶促進了泰國一般非創意貿易商品的出口規模，孵化熱門IP更讓泰國的「軟實力」更上一層樓，也帶動經濟效益。


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