泰國神獸成療癒公仔！萌系IP搶攻消費者　「簡陋系」雕像熱賣

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相較於精雕細琢的雕像，這系列「簡陋系」神獸故意做得相當呆萌，泰國這些造型獨特、經由業餘藝術家以無創作框架的素人藝術（Naïve Art）風格所創作的神獸也讓人們覺得十分療癒，負責經營MOTMO studio的藝術家Komkrit Tepthian就以5個人氣較高的神獸創作一系列公仔HIMMAPAN，人們能輕鬆地預購收藏這些可愛神獸，而公仔的部分收益也將會回饋給當地的廟宇和兒童教育中，民眾購買這款公仔時還能順便做公益。
另外像「獅（สิงห์）」的公仔也賣得非常好，這款神獸是泰國文化祥瑞五靈中的瑞獸，具有驅邪避煞和堅強勇敢等吉祥的寓意，而南邦府 Koh Walukaram寺的聖獅像有著長長的脖子與細長的身軀，配上一雙紅色雙眼，非常可愛！
將常見的神獸製作成熱門IP，也成為泰國獨一無二的特色伴手禮，無論是泰國民眾或是全球旅客都能買回家收藏，甚至當作伴手禮送給親朋好友，泰國「神獸」也突然成為社群媒體上熱門話題。
泰國興起的「創意經濟」（Creative Economy），其涵蓋範圍大於創意產業，根據2008年聯合國貿易及發展會議（UNCTAD）的定義，創意經濟可表示為創意產業加上其他與創意經濟有關之概念；創意經濟包含經濟、文化和社會面向，與科技、智慧財產權及觀光之間存有互動，可以促進收入並創造工作機會與增進出口收益。
近年泰國在商品設計（珠寶、家具、服飾）、影視娛樂（電影、電視、廣告）及民俗技藝（按摩、泰拳、泰式料理）等領域之創意表現享譽國際，也連帶促進了泰國一般非創意貿易商品的出口規模，孵化熱門IP更讓泰國的「軟實力」更上一層樓，也帶動經濟效益。