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AAA紅毯／李泳知變成最美禮物！搞笑、耍性感　離開前再裝點可愛

▲李泳知今天在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」的紅毯造型十分可愛。（圖／翻攝Weverse）
▲李泳知今天在「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」的紅毯造型十分可愛。（圖／翻攝Weverse）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，星光大道台灣時間中午12點30分開始、典禮下午3點正式登場。歌手李泳知近1點半現身紅毯，她褪去以往的搞笑風格，化身「最美禮物」的模樣，讓南韓、菲律賓記者閃光燈不斷。

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▲▼李泳知擺出各種姿勢，滿足攝影記者需求。（圖／翻攝Weverse）
▲▼李泳知擺出各種姿勢，滿足攝影記者需求。（圖／翻攝Weverse）
▲▼李泳知擺出各種姿勢，滿足攝影記者需求。（圖／翻攝Weverse）
 
李泳知過往的造型都給人強勢感，今天化身小公主，穿上白色禮服現身，後背設計更打上大大的蝴蝶結，化身最美禮物在紅毯上任意記者拍攝，她心情似乎不錯，各種姿勢包含握拳、貓爪、YA、臉頰愛心通通來，高漲情緒相當可愛。

本屆AAA主持人十分新穎，除了蟬聯3屆的IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬也將助陣張員瑛HOLD全場；今年總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、New Jeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。

▲▼李泳知禮服後面的設計，是一個大大蝴蝶結。（圖／翻攝Weverse）
▲▼李泳知禮服後面的設計，是一個大大蝴蝶結。（圖／翻攝Weverse）
▲▼李泳知禮服後面的設計，是一個大大蝴蝶結。（圖／翻攝Weverse）
 
▲▼李泳知禮服後面的設計，是一個大大蝴蝶結。（圖／翻攝Weverse）
 
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