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聚餐後血液酸掉！男爆發「急性胰臟炎＋酮酸中毒」　醫揭進食順序

▲年底聚餐多，一名50歲男子吃大餐後，竟爆發「急性胰臟炎＋酮酸中毒」，醫師提醒應注意進食順序。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲年底聚餐多，一名50歲男子吃大餐後，竟爆發「急性胰臟炎＋酮酸中毒」，醫師提醒應注意進食順序。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

家庭消費中心／綜合報導

最近已進入年終尾牙聚會旺季，一名50歲男性和朋友吃大餐後，突然發生嚴重腹痛，伴隨噁心和嘔吐，趕緊前往急診，檢查後發現血糖、血脂及胰臟指數皆明顯偏高，且血液呈現酸化現象並驗出酮體，診斷為急性胰臟炎併發糖尿病酮酸中毒，還有嚴重高血脂，所幸治療及時，問題才未惡化。

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台北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主治醫師潘立昕說，最近聚餐活動多，所有民眾、特別是糖尿病患者，應多注意餐食份量和用餐細節，以免血糖失控引發嚴重的併發症。

▲糖友需要定時定期監控血糖，過年過節容易放縱飲食更需要留意原本穩定的血糖有沒有大幅飆升！（圖／shutterstock）
▲糖尿病患者應定時定期監控血糖，年末聚會多，吃大餐更要多注意血糖穩定。（情境圖／取自Shutterstock）
潘立昕表示，在這段期間的飲食，仍宜定時定量，並以蒸煮、滷、清燉或燒烤方式烹調食物，且建議肉類去皮以減少油脂攝取，同時應注意非澱粉類蔬菜及膳食纖維的補充，最好用糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯以不超過1碗為原則。

由於進食順序會影響血糖上升的速度，潘立昕建議，應由蔬菜及肉類開始進食，最後才吃澱粉類，且應放慢用餐速度。

此外，水果與不少乳製品都含有糖分，也會升高血糖，因此吃水果最好以碗盛裝，裝到8分滿為1份水果量，每日攝取不要超過2份，且2份水果須分散於不同時間吃完；至於乳製品，建議一天飲用不要超過360~480 c.c.，並可搭配燕麥或其他穀類製品，但必須注意榖類製品不可泡太爛以免造成血糖飆升。

潘立昕也提醒，飯後1小時左右可從事有氧運動，如游泳、快走、慢跑、自行車、瑜珈等，持續30分鐘以上，將能有效降低餐後血糖與血脂肪。

針對糖尿病患者，潘立昕說，年關將近，患者若能妥善掌握飲食內容與份量，仍可開心參加各式聚會，同時將血糖與血脂控制好，若有相關問題，建議至內分泌及新陳代謝科門診諮詢、就醫。

▲享有日本米飯無限吃，每季從眾多的日本米中嚴選出一款日本米。（圖／記者葉盛耀攝）
▲進食順序應由蔬菜、肉類開始，最後才吃澱粉類，如白飯。（圖／記者葉盛耀攝）
年終聚餐7大注意事項：

1、盡量選擇蒸煮、滷、清燉或燒烤方式烹調的食物。

2、吃肉最好去皮。

3、用糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯不超過1碗。

4、應由蔬菜及肉類開始進食，最後才吃澱粉類，並放慢用餐速度。

5、不要過量或空腹飲酒。

6、吃水果以碗盛裝，裝到8分滿為1份，每日不要超過2份。

7、乳製品建議一天飲用不要超過360~480 c.c.。

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