聚餐後血液酸掉！男爆發「急性胰臟炎＋酮酸中毒」　醫揭進食順序

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潘立昕表示，在這段期間的飲食，仍宜定時定量，並以蒸煮、滷、清燉或燒烤方式烹調食物，且建議肉類去皮以減少油脂攝取，同時應注意非澱粉類蔬菜及膳食纖維的補充，最好用糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯以不超過1碗為原則。
由於進食順序會影響血糖上升的速度，潘立昕建議，應由蔬菜及肉類開始進食，最後才吃澱粉類，且應放慢用餐速度。
此外，水果與不少乳製品都含有糖分，也會升高血糖，因此吃水果最好以碗盛裝，裝到8分滿為1份水果量，每日攝取不要超過2份，且2份水果須分散於不同時間吃完；至於乳製品，建議一天飲用不要超過360~480 c.c.，並可搭配燕麥或其他穀類製品，但必須注意榖類製品不可泡太爛以免造成血糖飆升。
潘立昕也提醒，飯後1小時左右可從事有氧運動，如游泳、快走、慢跑、自行車、瑜珈等，持續30分鐘以上，將能有效降低餐後血糖與血脂肪。
針對糖尿病患者，潘立昕說，年關將近，患者若能妥善掌握飲食內容與份量，仍可開心參加各式聚會，同時將血糖與血脂控制好，若有相關問題，建議至內分泌及新陳代謝科門診諮詢、就醫。
年終聚餐7大注意事項：
1、盡量選擇蒸煮、滷、清燉或燒烤方式烹調的食物。
2、吃肉最好去皮。
3、用糙米飯、五穀飯或紫米飯取代白飯，飯不超過1碗。
4、應由蔬菜及肉類開始進食，最後才吃澱粉類，並放慢用餐速度。
5、不要過量或空腹飲酒。
6、吃水果以碗盛裝，裝到8分滿為1份，每日不要超過2份。
7、乳製品建議一天飲用不要超過360~480 c.c.。