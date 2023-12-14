MLB／大谷翔平高人氣！道奇球衣48小時內銷量打破Messi紀錄
隨著大谷翔平與洛杉磯道奇簽下10年7億美金（約220億台幣）的史詩巨約，道奇也在近日開始販售大谷翔平道奇17號球衣，根據《FOX Sports MLB》透露「大谷的球衣才經過48小時，就已經成為該公司銷量最好的衣服」，其中《Fanatics》更表示，大谷翔平的球衣已經打破Lionel Messi加盟美國足球大聯盟邁阿密國際時，所創下的銷售紀錄。
記者張志宇/綜合報導
全美最大的球衣銷售網站《Fanatics》指出，在大谷翔平之前，原本球衣預售紀錄保持人是Lionel Messi，當時在加盟美國足球大聯盟邁阿密國際創下，但在今（14日）確定被美國職棒「二刀流」選手大谷翔平超越。
至於銷售排行榜第3名的為Cristiano Ronaldo（當年加盟曼聯創下），第4名則是美式足球芝加哥熊隊四分衛Justin Fields，第5名則是費城費城人強打Bryce Harper。
根據《Fanatics》表示，大谷翔平道奇球衣球迷版預售金額為134.99美金（約4213台幣），球員版一件則要價174.99美金，（約5399台幣）。
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