AAA紅毯／《黑暗榮耀》空姐衣服好鬆快走光！車珠英低頭狂喬上面

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本屆AAA主持人十分新穎，除了蟬聯3屆的IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬也將助陣張員瑛HOLD全場；今年總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、New Jeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。
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