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AAA紅毯／《黑暗榮耀》空姐衣服好鬆快走光！車珠英低頭狂喬上面

▲車珠英今年因飾演《黑暗榮耀》的空姐崔惠程成名，她以亮麗服裝踏上Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）紅毯。（圖／翻攝Weverse）
▲車珠英今年因飾演《黑暗榮耀》的空姐崔惠程成名，她以亮麗服裝踏上Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）紅毯。（圖／翻攝Weverse）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，星光大道台灣時間中午12點30分開始、典禮下午3點正式登場。近年因為出演《黑暗榮耀》，劇中飾演空姐「崔惠程」的車珠英，今也是華麗登上紅毯比美，但她禮服設計太鬆，車珠英頻頻當眾喬衣，差點走光。

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▲車珠英的服裝設計由脖子的綁帶支撐上身布料，後背則為摟空，也因此關係導致胸圍兩側「太鬆」。（圖／翻攝Weverse）
▲車珠英的服裝設計由脖子的綁帶支撐上身布料，後背鏤空，也因此關係導致胸圍兩側「太鬆」。（圖／翻攝Weverse）
車珠英在夯劇《黑暗榮耀》中飾演反派空姐崔惠程成名，劇中更是大尺度裸露身材，讓觀眾印象深刻。她今天穿著白色禮服登上AAA星光大道，服裝設計由脖子的綁帶支撐上身布料，後背則為鏤空狀態，也因此關係導致胸圍兩側「太鬆」，車珠英頻頻低頭檢查、邊走邊整理衣服的畫面全被拍下，險些走光，好在最後順利完成紅毯的拍攝。

本屆AAA主持人十分新穎，除了蟬聯3屆的IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬也將助陣張員瑛HOLD全場；今年總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、New Jeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。

▲車珠英紅毯上一直喬衣服。（圖／翻攝Weverse）
▲車珠英紅毯上一直喬衣服。（圖／翻攝Weverse）
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