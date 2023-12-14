最強農場不是南投清境！「冠軍187萬人造訪」　台灣人改玩這裡

傷口撒鹽！剖腹產後又爆子宮內膜異位症　醫找到解方拉媽媽一把

▲隨著近年剖腹產手術持續增加，剖腹產疤痕子宮內膜異位症病例也愈來愈多。（示意圖／取自pexels ）
▲隨著近年剖腹產手術持續增加，剖腹產疤痕子宮內膜異位症病例也愈來愈多。（示意圖／取自pexels ）

家庭消費中心／綜合報導

剖腹產對女性已是很大健康負擔，若開刀疤痕又產生子宮內膜異位症，有如傷口上撒鹽，苦上加苦。醫師表示，確診子宮內膜異位症可能長達9年時間，剖腹產疤痕子宮內膜異位症則可能需要更久才發現，但研究顯示，若在傷口縫合過程中仔細沖洗脂肪層和筋膜層，將可望預防疤痕子宮內膜瘤，對於減輕媽媽壓力大有幫助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市立聯合醫院忠孝院區婦產科主任鄭志堅說，剖腹產疤痕子宮內膜異位症會導致疤痕組織的形成，還會引起疼痛，影響生活品質，原本比較少見，根據文獻，發生率僅0.03~0.45%，但隨著近年剖腹產手術持續增加，病例也愈來愈多，且真實數字可能更高，因為並非所有人在剖腹產後會多注意子宮內膜異位症，若沒有劇烈不適，更難被診斷出來。

鄭志堅表示，許多子宮內膜異位症患者要等數年才確診，文獻指出平均時間為4.4年，而根據美國子宮內膜異位症學會的資料，從症狀出現到子宮內膜異位症的正確診斷可能長達9年，因此相對少見的剖腹產疤痕子宮內膜異位症，要確診恐需更久時間。

為加深對剖腹產疤痕子宮內膜異位症的了解，北市聯醫回溯病例資料庫進行研究，在2016年1月至2023年2月期間，共有11名疤痕子宮內膜瘤患者就醫，平均年齡約32歲，主要症狀是腹部腫塊(90.9%)，其次是周期性疼痛(72.7%)。

此外，91%的疤痕子宮內膜瘤位於傷口角落，因此剖腹產手術在關上傷口前，應該用生理食鹽水徹底清洗腹部的脂肪層和筋膜層，尤其是角落部位，對於預防剖腹產疤痕子宮內膜異位症將有明顯助益。

鄭志堅表示，研究中收集的個案，經剖腹產疤痕子宮內膜異位症局部切除後，先將病灶送病理檢驗確認診斷，後搭配口服藥持續治療數月以防復發，同時追蹤腫瘤指數CA-125，所有個案的症狀皆改善且未復發。

針對此研究結果，鄭志堅說，對於剖腹產疤痕子宮內膜異位症的預防，及術後的治療與追蹤，都有明確的建議，提醒當剖腹產手術無可避免時，醫師與病人都應注意剖腹產疤痕子宮內膜異位症，才能讓媽媽有更好生活品質。
 

聚餐後血液酸掉！男爆發「急性胰臟炎＋酮酸中毒」　醫揭進食順序

染髮後皮膚爆癢抓到流膿！食藥署示警「5種人」別碰：沒有洗兼染

周海媚57歲去世！生前傳罹紅斑性狼瘡　醫曝「症狀、存活壽命」

腹瀉群聚高峰！染兩大病毒「止瀉後2天」仍會傳　5招預防拉到2024

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞