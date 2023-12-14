傷口撒鹽！剖腹產後又爆子宮內膜異位症　醫找到解方拉媽媽一把

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鄭志堅表示，許多子宮內膜異位症患者要等數年才確診，文獻指出平均時間為4.4年，而根據美國子宮內膜異位症學會的資料，從症狀出現到子宮內膜異位症的正確診斷可能長達9年，因此相對少見的剖腹產疤痕子宮內膜異位症，要確診恐需更久時間。
為加深對剖腹產疤痕子宮內膜異位症的了解，北市聯醫回溯病例資料庫進行研究，在2016年1月至2023年2月期間，共有11名疤痕子宮內膜瘤患者就醫，平均年齡約32歲，主要症狀是腹部腫塊(90.9%)，其次是周期性疼痛(72.7%)。
此外，91%的疤痕子宮內膜瘤位於傷口角落，因此剖腹產手術在關上傷口前，應該用生理食鹽水徹底清洗腹部的脂肪層和筋膜層，尤其是角落部位，對於預防剖腹產疤痕子宮內膜異位症將有明顯助益。
鄭志堅表示，研究中收集的個案，經剖腹產疤痕子宮內膜異位症局部切除後，先將病灶送病理檢驗確認診斷，後搭配口服藥持續治療數月以防復發，同時追蹤腫瘤指數CA-125，所有個案的症狀皆改善且未復發。
針對此研究結果，鄭志堅說，對於剖腹產疤痕子宮內膜異位症的預防，及術後的治療與追蹤，都有明確的建議，提醒當剖腹產手術無可避免時，醫師與病人都應注意剖腹產疤痕子宮內膜異位症，才能讓媽媽有更好生活品質。