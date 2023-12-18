榮獲雙重肯定！國際認證杯測師全面把關每杯咖啡

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不僅風味備受金獎肯定 還要打造能守護地球的咖啡豆
在統一Cophi團隊設計操刀之下，除了Cophi TW365榮獲WCE世界盃拉花大賽臺灣選拔賽上指定用豆與IIAC義大利咖啡評鑑金獎雙榮耀肯定，Cophi還秉持ESG精神，設計另一款TW258雨林認證義式豆。
所謂「雨林認證」，需要由雨林聯盟認可，確保咖啡農地降低土壤流失，咖啡農和工人也被妥善對待；此外，雨林聯盟也會全方位針對產地、工廠及整個供應鏈進行驗證，放眼全球，取得雨林認證的咖啡豆相對珍稀，因此，TW258咖啡豆隱含著Cophi對企業社會責任CSR（Corporate Social Responsibility）的自我期許。
當企業社會責任CSR日趨重要，雨林認證咖啡豆的需求應運而生，而Cophi TW258除了具備雨林認證，這一款咖啡豆製成的咖啡溫和順口，平衡的風味也獲得義大利咖啡評鑑金獎肯定。
你喝的每一口風味 都是Cophi歷經七次杯測的堅持
回望全球疫情時刻，世界咖啡豆海運幾乎陷入斷鏈，Cophi仍致力守護B2B客戶的質與量，運用團隊靈活的洞察力，有效調度全世界五大咖啡產區供應鏈，尤其是最受歡迎的衣索比亞咖啡豆，當時在臺灣一度大缺貨，Cophi仍能穩定提供，讓不少企業客戶印象深刻，信賴感跟著與日俱增。
根據財政部統計，臺灣咖啡店的銷售額在2022年已突破新臺幣210億元的大關，咖啡豆生豆進口量逾全臺四分之一的統一Cophi團隊，堪稱幕後的重要推手。
然而，Cophi團隊分享：「供應穩定只是基本功，品質更是不容馬虎！」以一年一產的咖啡生豆來說，保存控管的功夫左右了風味，檢視Cophi的咖啡豆，每一包的批號標示都可以溯源，採買生豆時，Cophi會先做好產地確樣，咖啡生豆送達臺灣後，Cophi會確保豆子放置在恆溫、恆濕的保稅倉庫（濕度控制在70%以下，溫度攝氏25度C以下），全力讓咖啡生豆維持在最好的狀態；原料烘焙前，也會由杯測師進行杯測，才會進入生產的程序。
從生豆、烘豆、熟豆到一杯交付到消費者手中的咖啡，Cophi至少會由杯測師進行七次的杯測，為的就是將產品做最完整的把關；而比法規更加「龜毛」的是，Cophi出品的咖啡豆不只每年檢驗咖啡生豆，Cophi還自行增加檢驗次數，針對熟豆也自行加嚴管理丙烯醯胺，全程控管咖啡豆的品質。
連毛利都能協助計算？顧問式服務專業團隊 帶領店家共創商機
「Cophi團隊並非僅僅是原料供應商，保障供貨無虞，同時也是專業的咖啡顧問。從客戶需求與產品特色出發，為店家客製化打造一杯杯的好咖啡，是我們一直以來的使命！」
身為B2B客戶的好夥伴，Cophi團隊除了給予沖煮與調製產品的專業建議，還會分享最新市場趨勢，近期，Cophi團隊便察覺：相較拿鐵，黑咖啡與特調風味飲品的需求相對走升，整體咖啡市場仍相當活絡。
「以黑咖啡來說，店家可以思考導入精品豆，但建議要結合人員的專業訓練，才更能呈現出精品豆的風味；另外，像是加入果汁的風味飲咖啡，也是近期頗受歡迎的品項，對業者來說，是可以增加客單價的秘密武器。」
對於咖啡產業躍躍欲試的人，統一Cophi團隊指出：「只要對咖啡有興趣、有想法，身為咖啡顧問的Cophi團隊都可以針對客戶需求提出解決方案──包括根據來客數與出杯效率建議咖啡機台；根據搭配的食物與消費者喜好設計咖啡的最適風味；協助調整咖啡機的參數與確認沖煮咖啡的流程與教育訓練，以利客戶穩定出杯；甚至連毛利等數字密碼，也能幫忙客戶精準計算。」
從2022年到2023年上半年，全球咖啡豆價格創下十年新高，讓消費者格外有感，身處震盪環境，Cophi始終攜手客戶穩健跨出每一步，並提供品質穩定的咖啡豆與顧問式服務；此外，Cophi也能整合統一集團整體資源，搭配鮮奶、烘焙油脂等原物料，成為B2B客戶最完整的後援。
一杯甜酸平衡的咖啡，不只療癒，在統一Cophi團隊顧問式服務的協助下，蘊藏無限商機。