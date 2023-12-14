AAA紅毯／誰要跟你露胸露背！NewJeans秀Girl Crush 可甜也可帥
南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，星光大道台灣時間中午12點30分開始、典禮下午3點正式登場。大勢女團NewJeans五位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein不走可愛公主造型，以帥氣的Girl Crush（強調女偶像在舞台上的帥氣與自信感）風格帥氣登場。
記者陳雅蘭／綜合報導
NewJeans平均年齡17歲，她們去年才出道，甫亮相就紅遍全國，人氣可見一斑。NewJeans今受邀出席AAA，有別於其他女星都以華麗禮服造型現身，Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein則換上令粉絲熟悉的「有個性」服裝，事業線、美背、美腿通通都不要，形象不受年齡的限制、勇於拋開清純的刻板印象，展現滿滿女性幹練魅力。
本屆AAA主持人十分新穎，除了蟬聯3屆的IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬也將助陣張員瑛HOLD全場；今年總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、New Jeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。
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