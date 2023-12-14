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當時還沒放開！蕭美琴爆昔日蔡英文不會掃街「安靜站在旁邊」

▲蕭美琴今出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者葉政勳2023.12.14）
▲蕭美琴今出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者葉政勳2023.12.14）

記者陳佩君／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（14）日出席活動時爆料，總統蔡英文過去不知道怎麼掃街，「我在握手、還要和她介紹」，當時蔡比較靦腆、還沒有放開，但這幾十年下來，她已融入社會脈動，更有韌性、自信，「我也從中學習很多」。

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蕭美琴、青平台基金會董事長鄭麗君下午出席出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。

主持人提問，總統蔡英文與蕭美琴互動如何？蕭美琴說，蔡英文的性格、角色，在認識、熟悉她的這些年，有些不變、也有些轉變。

蕭美琴說，蔡英文不變的是誠懇、心地相當善良，也非常認真；蕭透露，人在美國、遠離核心時，她偶爾還會傳來講稿、問看有沒有意見，「一下傳來是第23版，過幾天又變成第51版」，能看出她對每個細節的重視，尤其是面臨困難議題時，會非常在意。

蕭美琴笑稱，兩人在蔡英文涉世未深時就認識，當年她比較早參選、蔡當時是陸委會主委，想說找個都會型、專業女性陪掃街，「以為很高招」，結果蔡來後不知道怎麼掃街，安安靜靜的站在她陪邊，「我在握手、還要和她介紹」，當時蔡比較靦腆、害沒有放開。

蕭美琴說，這十幾年下來，蔡已融入社會脈動，對台灣基層、社會各種的人民喜怒哀樂非常敏感，想要用政策回應，這是一個轉變；此外，蔡在執政期間面臨許多挑戰，她看到蔡英文每次度過難關、克服挑戰後，更有韌性、自信，「我也從中學習很多」。

鄭麗君則說，蔡英文就是政策控，「我們跟她最多互動就是政策、便當，雖然無助消化」，她也要感謝蔡英文對文化預算的支持。她提到，看到蔡英文克服困難帶領台灣走向前，不只穩固民主路線，在兩岸處理上也有為有守，這8年若不是蔡英文路線，世界可能會以為台灣支持一中原則。

鄭麗君指出，蕭美琴回台灣登記參選後首個行程，就到她媽媽的靈堂慰問，給她大大擁抱，「蕭美琴很重感情，我們幾年沒有見面，非常謝謝她」；她說，謝謝蕭美琴願意回來承擔更大責任，未來賴清德、蕭美琴要帶領台灣繼續往前走，是不容易的事情，這是很大的決心。
 

▲蕭美琴、鄭麗君今出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者葉政勳2023.12.14）
▲蕭美琴、鄭麗君今出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者葉政勳2023.12.14）

 

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