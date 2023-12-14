曾寶儀自爆曾1周未排便！親解曾志偉「替詐騙集團首腦慶生」內幕
女星曾寶儀今（14）日擔任益生菌一日店長，自爆過去最高紀錄曾1周未排便，後來飲食才改善，現都非常順暢。上個月流出曾志偉替電信詐騙園區創始人白應蒼慶生祝賀影片，事後曾志偉表示是受到朋友請託，並不認識白應蒼。今天曾寶儀解釋，「那不是工作」，她表示現受到朋友委託拍影片也會格外小心，像之前幫化妝師小孩慶祝1歲生日，她都自嘲說：「我怎麼知道他長大是不是詐騙集團！」也連講3次，強調「我開玩笑的！還是有錄啦！」
記者黃盈容／台北報導
曾寶儀今天聊到「排便」話題，相當放得開，她表示過去曾有過一段不順暢的經歷，但這幾年逐漸改善和馬桶的關係，現在若出外景一定先上廁所才出門，深怕外面洗手間不乾淨。
她也因無法接受在大自然草叢大解放，所以登山有些障礙，曾寶儀回憶過去曾去西藏爬山，整個禮拜都沒辦法如廁，笑說：「西藏高峰也是人生（沒排便）高峰」，令她相當難忘。
年已半百的曾寶儀，透露靠早睡早起、吃健康的東西保養身體，她認為「依照時令吃東西，這個真的很重要」，並鼓勵大家用自己身體做實驗，培養自己身體敏感度。
令人意外的是，曾寶儀表示中醫師告訴她夏天不是要吃冰，而是要吃辣排濕氣，「冬天去日本時還叫我要喝冰啤酒，因為天氣冷室內還有暖氣」，相當長知識！說到挑食，她竟意外不吃豆芽菜，「跟大家覺得不喜歡香菜一樣，覺得有豆芽菜味道」。
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