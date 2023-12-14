日本超商「買一送一」不是台灣模式！旅客常碰壁 沒注意還多噴錢
日本過去一直都是最多台灣人愛去旅遊的國家，再加上近期甜甜的匯率，許多人都飛到當地大肆血拚，不過其實當地也有許多消費上的慣例，與台灣有著不小差別。近期日本作家吉岡桃太郎就提醒，日本超商「買一送一」跟台灣不同，多半都是給予下次消費使用的折價券，讓遊客常碰壁，更可能因為誤解還多花了錢。
記者潘毅／綜合報導
身為台灣女婿的日本作家吉岡桃太郎，日前在個人粉專上解釋，日本超商很常推出買一送一的活動，但背後是有規則與限制的，千萬不要把當做「台灣的買一送一」，日本的遊戲規則有些不同，設有著限制。
吉岡桃太郎解釋，日本超商推出的「買一送一」，通常都是消費後附上過了幾天後才能用的「無料兌換卷」，這讓短期去遊玩的旅客，根本很難享受到「買一送一」優惠。
吉岡桃太郎也提醒，只留日本幾天的朋友，千萬不要當地超商是「台式買一送一」，就拿兩個結帳，這樣當天消費還是算兩個商品的錢，並給您兩張當天根本無法使用的「兌換卷」。他也笑稱：「日式買一送一就跟『阿本仔』一樣，很龜毛啦」。
不少台灣旅客看完也紛紛驚呼長知識了，更認為台、日兩地的買一送一方式各有好壞，台灣可以直接拿到兩份商品，直接體驗到優惠，而日本則可以擇期再領取免費商品，但缺點就是對外國旅客較不友善。