大樂透感恩加碼明天最終回！獎金最高有望翻9倍 這樣投注較易中
台灣彩券公司感恩加碼活動最後倒數！今（112）年為第4屆公益彩券發行最後一年，台灣彩券推出感恩加碼活動，「大樂透」首次加開「100組200萬元」獎項，截至12月12日已送出82組200萬元，明（15）日將是「大樂透」感恩加碼最後一期，剩餘18組200萬元、總獎金達3600萬元，將由當期所有中獎組數均分，預期每組分得獎金最高有機會翻9倍，即最高有機會來到1800萬元。另外，還有每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」加碼活動實施至12月17日止。
記者顏真真／台北報導
根據台灣彩券統計，截至本周二12月12日止，「大樂透」加開「100組200萬元」累計已開出82組，其中75組為1注獨得200萬元獎金，佔比達91.5%。以選號方式來看，這些中獎人採用電腦選號的有76.7%，另外23.3%則是自選號碼抱走加碼獎金，而有14.4%是採用包牌方式購買，中獎彩券平均單張購買金額達406元。
此外，「大樂透」第4屆（103年起）至今共開出191次頭獎，其中有83次是在頭獎累積未超過保證金額1億元時就開出，佔比超過4成，這次感恩加碼活動期間，「大樂透」已開出了3次頭獎，分別為11月28日於高雄市開出3.4億元、12月5日嘉義縣開出1億元、12月8日於雲林縣開出1億元，皆為1注獨得。
至於明日開獎的「大樂透」，除頭獎獎金保證1億元外，仍有18組200萬元、總獎金3600萬元的加碼獎項要全數送出。台灣彩券預估，明日開獎的「大樂透」銷售金額約為1.2億元至1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎各組皆為1注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約900萬元至1800萬元的獎金，200萬元獎金最高有機會翻9倍。