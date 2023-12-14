周思潔控遭小蟲詐騙2000萬！崩潰病倒天天打針　聲淚俱下曝他惡行

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周思潔透露，當初她委任音樂人小蟲製作唱片專輯《傻傻的花》，在小蟲及其經紀人楊智傑（棍子）統籌下共支出1000多萬元，小蟲個人已收390萬，（包含6首歌曲總策劃費180萬、部分歌曲製作費210萬），以及拍攝《傻傻的花》導演、製作費等。但收取多項費用的小蟲，卻不斷延宕出片日期，以致唱片發行時恰逢新冠疫情長達3年無法出國、宣傳，損失慘重，周思潔說，小蟲收取高達180萬的總策劃費，卻在錄音完成後毫無作為即逕自返回大陸，導致她需另請團隊，花了高達2000萬才完成專輯。
周思潔還進一步提到，現在與小蟲方面完全聯繫不到，因為對方可能把她拉黑了，加碼透露小蟲曾經以「大齡女子出片不易」形容她，直言自己用10幾年的演藝圈關係去幫她發片，還說是她資金不足、認為是她不知感恩，讓她非常無奈。周思潔表示，其實小蟲不付錢這件事已經是慣犯，所以怒轟小蟲「虛假、傲慢、欺人太甚」。
對此，小蟲則是剛剛稍早在臉書發文：「能讓人利用，表示自己還是個有用的人，來人世間是體驗，什麼都不屬於你，什麼也帶不走，好好享受。如能幫到人，就盡量去做，把善良與愛留下，給點貢獻。」似乎意有所指。
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