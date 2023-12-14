被國民黨控密會戰爭白手套　蕭美琴直呼：這指控蠻烏龍的

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會後，媒體詢問，副總統辯論準備如何？蕭美琴回應，「我們大家都用心、負責任在準備當中」。
至於國民黨指控蕭美琴在美國時，曾與「戰爭白手套」密會，蕭美琴直言，「這指控還滿烏龍的」。
此外，對於國民黨質疑，民進黨總統參選人賴清德競選總部發言人戴瑋姍說，國民黨口中的「密會」，不過就是一般聚會，對於國民黨近日接二連三的烏龍爆料，也再次證實真的是選情告急，只好透過抹黑、捕風捉影等低劣手段來試圖影響選情，也影響台美關係。
戴瑋姍表示，蕭美琴已多次對外強調，美國總統拜登多次發聲明提及維繫台海和平穩定的重要性，對國際社會安全與經濟繁榮不可或缺，全世界都在關注台海穩定，台灣人也愛好和平，戰爭永遠不會是選項，總統蔡英文派她去駐美時，特別交代要壯大台灣的實力，拚台灣的尊嚴。
戴瑋姍說明，美國非常信任蔡總統的穩健路線，也就是不挑釁、不冒進、不低頭的維持現狀，有了信任基礎，美方將繼續支持深化台美關係，副總統賴清德也在蔡總統的「四個堅持」基礎之上推動「和平四大支柱行動方案」，繼續壯大台灣、與國際接軌，並持續守護台灣和平安全。
戴瑋姍指出，國民黨從抹黑蕭美琴的國籍問題、瞎稱總統辯論媒體名單專挑綠媒、栽贓總幹事潘孟安密會媒體，再到烏龍爆料蕭美琴密會等情事，在在證明國民黨不抹黑就不會選舉，「對於國民黨一再抹黑，胡亂開砲的作法，實非成熟民主社會應有的作為，令人遺憾」。
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