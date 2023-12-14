傳iPhone16將迎重磅升級！外媒公開首波設計圖 搶先曝光3大變革
隨著蘋果公司（Apple）於不久前發表iPhone 15全系列新機，關於iPhone 16 的爆料消息也愈來愈多。外媒《MacRumors》獲得蘋果內部的iPhone 16原型機設計圖，揭露最顯著的改變將會是「相機鏡頭」以及「按鈕佈局」。
記者鄭妤安／台北報導
推測iPhone 16將配備垂直對齊的後置攝像頭，使之容易被識別為最新型號，蘋果正在考慮兩種不同的相機凸塊設計，第一種是回歸iPhone 12，讓兩顆鏡頭上下排列，另一種則類似iPhone X橢圓形垂直的相機模組，具有奇異的藥丸狀外殼。上述兩款設計的閃光燈位置皆相同，這表示蘋果不打算改變閃光燈的位置。
iPhone 15 Pro 系列取消靜音開關，改用動作按鈕，傳出iPhone 16系列手機將全數跟進「動作按鈕」，公司內部以Project Atlas專案，嘗試把動作按鈕從機械改為電容式，開發代號為Project Nova則想在手機右側安裝負責快速拍照等功能的新按鈕。
而iPhone 16正面估計仍會繼續使用動感島，整體並不會有明顯的變化，且與 iPhone 15一樣，iPhone 16在裝置底部將採USB-C連接埠。
《MacRumors》強調，其接收的資訊準確的描述iPhone 16的早期設計，但蘋果的設計仍尚未確定，且距離iPhone 16發布還有很長一段時間，極有可能進行額外的更改。