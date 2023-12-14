不滿張茂楠「瀉藥說」！柯粉搶到開票日民進黨中央部前路權
台灣民眾黨搶下1月12日「選前之夜」凱道路權，民進黨台北市黨部主委張茂楠昨日表示，「沒那個屁股還要吃那個瀉藥」。民眾黨今（14）日證實，有柯粉搶下1月13日開票日當天的民進黨中央黨部北平東路路權，恐對民進黨總統候選人賴清德「開票之夜」造成影響，民眾黨也表態，指民進黨如有需要，可來協調。
記者呂炯昌／台北報導
張茂楠的「瀉藥說」激怒柯粉。對此，民進黨秘書長許立明昨日下午在中常會提醒，不管任何場地，只要把價值、精神陳述清楚，就是好的活動，呼籲所有同志不宜用冷嘲熱諷、酸言酸語的態度去面對。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，昨天有位支持者看到張茂楠對民眾黨申請到選前之夜凱道路權，說出：「沒那個屁股，還想吃那個瀉藥」的發言感到憤怒，支持者決定自己申請1月13日民進黨黨部前（北平東路）路權。該路段路權並非競總或本黨同仁所申請。
對於媒體報導，「民進黨人士批評，民眾黨行為是藉由申請對手總部前的路權，⋯⋯以逼迫民進黨進行路權交換」等言論，陳智菡表示，感到難以理解，該路段路權申請純粹為支持者自發行為，應予以尊重，主管機關更不應洩漏申請人相關資訊。
陳智菡說，「我們可以理解各方都希望順利舉辦活動的心情，因此若民進黨有需求，我們也願意代為向支持者協調。」