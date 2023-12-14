第2屆永續金融先行者聯盟啟動！6金控5大承諾　引領產業淨零轉型

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在投融資與議合、國際接軌面，鑑於國際越來越關注自然相關財務風險及生物多樣性喪失等議題，聯盟將率先與國際接軌，參考「自然相關財務揭露(TNFD)」於2025年底前針對適用赤道原則專案融資對象，辨識其自然相關財務風險；在協助與推廣面，為培育永續金融人才，將對員工進行淨零轉型相關知識培訓及測驗。聯盟將每季召開會議凝聚共識及檢視目標進度。
金管會主委黃天牧致詞時期許，第2屆6家永續金融先行者聯盟，在氣候變遷上引領前行，就像手指團結起來成為一個拳頭，會成為很大的力量。未來也能攜手引領很多人前行，團結、行動、實現目標，以實際行動帶來改變，以「道阻且長，行則將至」，立下決心，會達到目標。
聯盟輪值主席玉山金總經理陳茂欽表示，玉山金擔任淨零推動工作平台政策與指引組召集人，今年已完成修訂適用於整體金融業的「財務碳排放（範疇三）計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，也協助銀行公會召集完成修訂「銀行業投融資組合財務碳排放實務手冊」，為台灣金融業在淨零轉型的道路上建立重要的基礎工程。
金管會及金融總會建置「金融業淨零推動工作平台」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣工作群。第2屆新增「跨部門諮詢」工作群，由兆豐金擔任召集人，主要負責蒐集業者意見，定期溝通討論永續金融相關實務，透過各工作群不定期召開會議及共同合作，整合金融各界的資源，以合作取代競爭，協助台灣金融產業邁向淨零。
玉山金2023年舉辦2場金融業交流研討會，邀請PCAF及SBTi等國際專家針對「財務碳盤查」及「設定減碳目標」的實務做法進行深入交流，協助金融同業接軌國際。永續金融先行者聯盟將持續帶動同業夥伴，以合作代替競爭，匯聚共同的智慧與力量，讓先行者成為金融業的淨零標竿，更讓金融業成為其他產業的永續標竿。