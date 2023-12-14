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第2屆永續金融先行者聯盟啟動！6金控5大承諾　引領產業淨零轉型

▲為實現台灣2050年淨零排放目標，永續金融先行者聯盟再添新成員，有6家金控加入，並於今（14）日舉辦第2屆啟動儀式，由玉山金擔任第2屆聯盟主席，並宣布、承諾5大議題採取更積極作為。（圖／記者顏真真攝）
▲為實現台灣2050年淨零排放目標，永續金融先行者聯盟再添新成員，有6家金控加入，並於今（14）日舉辦第2屆啟動儀式，由玉山金擔任第2屆聯盟主席，並宣布、承諾5大議題採取更積極作為。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

為實現台灣2050年淨零排放目標，金管會於2022年號召5家金控成立永續金融先行者聯盟，今（14）日舉辦第2屆啟動儀式，由玉山金擔任第2屆聯盟主席，金管會主委黃天牧更親臨見證，先行者聯盟成員也增至6家，除元大、中信、玉山、第一、國泰金之外，兆豐金也正式加入，6家金控會中也共同承諾在「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資與議合」、「協助與推廣」及「國際接軌」等5大議題採取更積極作為。

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永續金融先行者聯盟為台灣淨零排放的重要推手，第2屆起除新增聯盟成員外，更加深各承諾事項的推動。在綠色採購面向納入「循環採購」概念，提升資源使用效率，減少廢棄物；在資訊揭露面，承諾於2025年底前揭露範疇一、二、三之減碳目標、策略及具體行動計畫。

在投融資與議合、國際接軌面，鑑於國際越來越關注自然相關財務風險及生物多樣性喪失等議題，聯盟將率先與國際接軌，參考「自然相關財務揭露(TNFD)」於2025年底前針對適用赤道原則專案融資對象，辨識其自然相關財務風險；在協助與推廣面，為培育永續金融人才，將對員工進行淨零轉型相關知識培訓及測驗。聯盟將每季召開會議凝聚共識及檢視目標進度。

金管會主委黃天牧致詞時期許，第2屆6家永續金融先行者聯盟，在氣候變遷上引領前行，就像手指團結起來成為一個拳頭，會成為很大的力量。未來也能攜手引領很多人前行，團結、行動、實現目標，以實際行動帶來改變，以「道阻且長，行則將至」，立下決心，會達到目標。

聯盟輪值主席玉山金總經理陳茂欽表示，玉山金擔任淨零推動工作平台政策與指引組召集人，今年已完成修訂適用於整體金融業的「財務碳排放（範疇三）計算指引」及「減碳目標設定與策略規劃指引」，也協助銀行公會召集完成修訂「銀行業投融資組合財務碳排放實務手冊」，為台灣金融業在淨零轉型的道路上建立重要的基礎工程。

金管會及金融總會建置「金融業淨零推動工作平台」，由先行者聯盟成員、聯徵中心、證基會擔任各工作群召集人，依功能別設置政策與指引、資金與統計、資料與風控、培力與證照、國內外推廣工作群。第2屆新增「跨部門諮詢」工作群，由兆豐金擔任召集人，主要負責蒐集業者意見，定期溝通討論永續金融相關實務，透過各工作群不定期召開會議及共同合作，整合金融各界的資源，以合作取代競爭，協助台灣金融產業邁向淨零。

玉山金2023年舉辦2場金融業交流研討會，邀請PCAF及SBTi等國際專家針對「財務碳盤查」及「設定減碳目標」的實務做法進行深入交流，協助金融同業接軌國際。永續金融先行者聯盟將持續帶動同業夥伴，以合作代替競爭，匯聚共同的智慧與力量，讓先行者成為金融業的淨零標竿，更讓金融業成為其他產業的永續標竿。

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