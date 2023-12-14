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粉專指賴清德替姦殺犯喊冤挨告　國民黨反問賴：聲援錯人免道歉？

▲國民黨立法院黨團今反問賴清德，該粉專哪一句話是誹謗。（圖／國民黨提供）
▲國民黨立法院黨團今反問賴清德，該粉專哪一句話是誹謗。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

粉專「不禮貌鄉民團」近日貼文，提及民進黨總統候選人賴清德曾助姦殺犯開記者會討國賠，反遭賴競總指惡意指控，並揚言提告。對此，國民黨團今（14）日上午召開記者會聲援，認為該粉專根本沒有指控賴清德幫家屬國賠，且也認為賴清德在召開記者會時，並不知道許姓少年涉及性侵殺人案，痛批縱使半年後該起性侵殺人案偵破後，也不見賴清德向被害家屬道歉，以及鼓勵、慰問偵破性侵殺人案的警方，只會一味閃躲問題，一如對自己家的違建案般的態度。

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國民黨立委林為洲表示，根據「不禮貌鄉民團」的貼文內容，真不知有哪一點涉及誹謗，「不禮貌鄉民團」在12月12日貼文，「我幫大家回顧一起很令人悲傷又憤怒的真實案件，這件事當年很轟動，大家現在都還查得到。」貼文提及發生在2008年11月6日的一起性侵殺人案，一位國中女生遭19歲徐男和14歲許男拖到樓梯口性侵後殺害，棄屍在偏遠荒廢的屋子裡。

林為洲再指，「不禮貌鄉民團」又說，同年12月21日，兩人偷開家中汽車外出，結果遇到警察，背負命案的兩人做賊心虛，不願接受臨檢，決定賭一把，開車撞警逃逸。警察當下開槍嚇阻，結果流彈打中許男，造成許男癱瘓。12月25日許男家人不滿警方開槍傷人，找上當時的民進黨台北縣議員張瑞山，和當時擔任立委的賴清德聯合召開記者會，控訴警察「用槍不當」並要求國賠。2009年3月，徐男和許男遭警查出涉及國中女生性侵殺人案。

林為洲請教賴清德，當年參加記者會替許姓家屬討公道，是不是事實，請賴清德辦公室解釋，當時賴清德幫忙召開記者會時，還不知道這兩位年輕人犯下性侵殺人案。

林為洲認為，縱使當下不知，但半年後知道當初幫忙召開記者會的陳情人，竟然是犯下性侵殺人的兇嫌，是不是也該向被害人家屬，和當初被你痛罵的基層警察道歉。

林為洲表示，國民黨團聲援「不禮貌鄉民團」，認為粉專內容都是事實陳述，也沒指稱賴清德當初召開記者會，是要幫許姓少年要求國賠，而要求國賠是家屬的訴求，全文到底哪裡有毀謗之意？林為洲建議賴清德，現在應該要為當初聲援錯誤向被害家屬、基層員警道歉，即便是私下道歉也不遲，而不是動輒告粉專誹謗。

新北市議員林國春表示，現在聲援「不禮貌鄉民團」粉專，是粉專在回憶過去這起性侵殺人案，賴清德當初擔任立委時所做過的事情，現在閃躲、提告的作法，一如對自己違建、逃漏稅般的閃躲，質疑「還適合擔任中華民國總統嗎？」

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