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綁磚頭棄屍東螺溪！酒店蛇蠍女夥父母殺男友　一家4口二審獲減刑

▲林女因覬覦男友存款，竟夥同全家殺害張男，再將屍體拋棄於東螺溪。（圖／爆料公社）
▲林女因覬覦男友存款，竟夥同全家殺害張男，再將屍體拋棄於東螺溪。（圖／爆料公社）

記者陳苾暐/綜合報導

彰化一名林姓酒店妹（30歲），2021年間因覬覦張姓男友的大筆存款，竟夥同父母、弟弟與其友人，合謀將張男下藥勒斃，事後再把張男帶到東螺溪棄屍，並將帳戶內470萬元存款全數盜領，地方法院審理後，一審判處林女無期徒刑，林父17年、林母與林弟各16年徒刑，全案上訴後，法院考量4人已賠償死者兒子部分金額，除林女維持原判外，其他3人略減6月徒刑。

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據了解，張男因迷戀上林女，每月除花費數10萬元包養外，雙方還同居共築愛巢，不料2021年10月15日之後，張男卻人間蒸發，家人著急遍尋無果，只得報警求助，直至同月29日才發現，張男已遭棄屍於東螺溪，且雙眼遭膠帶纏繞，頸、腳2處各被綁上重達20公斤石塊，手段相當兇殘。

▲張男人間蒸發後，家人著急遍尋無果，只得報警求助，直至同月29日才發現，張男已遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
▲張男人間蒸發後，家人著急遍尋無果，只得報警求助，直至同月29日才發現，張男已遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
檢警追查後得知，林女因垂涎張男名下大筆資金，遂產生出謀財害命的想法；2021年10月16日，林女以出遊為藉口，邀請張男一同前往彰化福興鄉的住處，並將事先取得的安眠藥，參入飲料中給張男飲用，待張男昏迷後再以勒斃的方式殺害，並盜領其身上的5張提款卡，共計470萬元。

林女等人為避免事跡敗露，當天稍晚，便將張男屍首綑綁上空心磚棄屍在東螺溪，隔天又因作賊心虛，重返作案現場，由林弟與其友人潛入棄屍的東螺溪中，以大石塊壓住張男屍體，避免其受水流影響漂至岸邊被發現。

然而法網恢恢，張男的屍體還是因不肖業者亂倒廢棄物於河中，導致河床升高，進而浮出水面；林女遭逮後，雖強裝鎮定辯稱2人出遊時有發生口角，林女友人有出手教訓張男，之後雙方便分道揚鑣沒再相見，但林女證詞可疑，且對許多細節、疑點無法交代清楚，仍引起檢警高度懷疑。

事後林女被突破心防，坦承殺害張男，但憑一己之力殺害1名成年男性並捆綁棄屍，實難採信，經追查才發現林女一家人都有參與此案；偵結完畢，林女一家4口依強盜殺人、棄屍體等罪嫌起訴，林女弟弟的友人則依幫助殺人、遺棄屍體送辦。

台中高分院審酌，4人到案後陸續坦承犯行，也和被害人家屬達成和解、給付部分賠償金，且經鑑定評估，林女與弟弟林韋守均具有高度復歸社會的可能性，至於雙親則是具中高度復歸社會的可能性，除林女外另外3人均減輕半年徒刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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