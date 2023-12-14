NBA／字母哥為何爆氣、溜馬疑似狸貓換太子　比賽中就互看不順眼

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公鹿、溜馬搶球火藥味十足 字母哥稱：球不像是比賽中的那顆
照理來說，這個里程碑的夜晚，比賽用球會給到該名球員收藏，不過今晚溜馬隊新秀Oscar Tshiebwe也拿到職業生涯首分，所以賽後公鹿和溜馬兩隊為了這顆球搶成一團，最後還動用保安才決定「球權」誰屬。
而字母哥賽後訪問更是耐人尋味：「我不會說謊，我真的不清楚，雖然我後來拿到了球，但感覺上卻不像是今晚用的那顆，這像是一顆新球。這場比賽我打了約35分鐘，我知道那顆球的感覺。」言下之意就是認為溜馬隊拿走了真正的球，隨便丟了另一顆給他。
事實上，這顆比賽用球可能無比珍貴，對於字母哥或Tshiebwe來說也都有深遠意義，但如果一開始雙方就好好說，其中一方應該也會願意禮讓，畢竟這種事情過去不是沒有類似的情況發生過。
但最終雙方互不相讓，主要原因還是在於溜馬隊之前在季中錦標賽中擊敗公鹿，今天後者復仇心態強烈，在比賽中兩隊人馬肢體動作大，賽後插曲不過是場上對抗的延續。
溜馬隊狸貓換太子？雙方場上對抗情緒延續到場下
溜馬隊是不是真的狸貓換太子，只有他們自己知道。不過公鹿和溜馬這對聯盟新冤家，此役對抗氛圍十分激烈，雙方的梁子也在比賽中就已經結下，彼此之間充滿火藥味。
這場比賽字母哥得到32次罰球，上一次有球員在賽事中獲得超過30次罰球已經是在2016年。而這些罰球全都是「真材實料」，比賽中Giannis在切入過程中被對手粗暴拉下、用強硬手段犯規屢見不鮮。在一次響哨後，Thanasis Antetokounmpo看到自己弟弟被拉倒在地，還差點從板凳區衝上場，但被隊友拉住。
之後溜馬主控Tyrese Haliburton在一次快攻得手後，Antetokounmpo在發球過程中故意頂肘撞開了對方，雙方緊張氛圍也一觸即發。在這種背景之下，雙方賽後的一些動作和發言，也就不難理解了。