周海媚緋聞男友淚崩！瘋狂點名助理無恥　「你們沒有照顧好她」

連線報導／李奧納多遭爆私約她！《花月殺手》老婆認超有火花

▲李奧納多（右）約《花月殺手》老婆莉莉葛萊史東（左）吃飯培養感情，兩人拍攝不停即興演出、很有火花，中間為勞勃狄尼洛。（圖／UIP）
▲李奧納多（右）約《花月殺手》老婆莉莉葛萊史東（左）吃飯培養感情，兩人拍攝不停即興演出、很有火花，中間為勞勃狄尼洛。（圖／UIP）

記者黃雅琪／台北－洛杉磯連線報導

金獎名導馬丁史柯西斯新作《花月殺手》獲金球獎7項提名，主演李奧納多狄卡皮歐、莉莉葛萊史東今（14）日出席國際線上記者會；兩位在片中演夫妻，莉莉透露化身「愛情騙子」的李奧納多，主動約她用餐、培養感情，拍攝時經常即興演出很有火花。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲莉莉葛萊史東（左）與李奧納多在《花月殺手》中一場約會戲，兩人即興演出表現精湛。（圖／Apple TV+）
▲莉莉葛萊史東（左）與李奧納多在《花月殺手》中一場約會戲，兩人即興演出表現精湛。（圖／Apple TV+）
馬丁史柯西斯與李奧納多合作過「改編真實事件」電影《神鬼玩家》、《華爾街之狼》，這回第6度合作《花月殺手》揭露美國謀財害命歷史，李奧納多相當嚴謹對待本片演出：「很多事情可以透過我們自己解釋，但這個故事在歷史上有其重要性，是美國歷史上一段非常黑暗的章節，我們需要正確敘述。」開拍前，劇組深入奧塞奇人的社區進行田調，傾聽當地人的觀點。

回憶起拍攝《花月殺手》的時光，李奧納多深刻感受到馬丁導演對故事的重視，馬丁曾對他說：「我感覺故事深植在我的骨子裡，我有責任去正確的講述這一段故事！」奧塞奇人至今仍受這段歷史影響，導演認為傾聽他們的觀點，是拍攝工作的重點。

▲勞勃狄尼洛（左）、李奧納多主演《花月殺手》，演繹出細膩情感的轉變。（圖／Apple TV+）
▲勞勃狄尼洛（左）、李奧納多主演《花月殺手》，演繹出細膩情感的轉變。（圖／Apple TV+）
李奧納多與莉莉演夫妻，兩人忙於田調沒時間培養感情；莉莉透露，李奧納多因此主動邀約共進晚餐熟悉彼此。片中一場初次約會的戲，「愛情騙子」李奧納多原本應該在女方家中被灌醉，但莉莉說兩人加了不少即興表演：「李奧納多展現出兩個角色間的對比，是角色化學作用的核心。」李奧納多也稱讚莉莉，像是真的「莫莉」在片場一樣，給出許多即興表演點子。

▲莉莉葛萊史東擔綱主演《花月殺手》女主角「莫莉」。（圖／UIP）
▲莉莉葛萊史東擔綱主演《花月殺手》女主角「莫莉」。（圖／UIP）
首次合作影帝李奧納多，莉莉坦言感到很沒自信，但在進劇組第一週李奧納多就告訴她，這部電影對他有多麼重要：「我立刻清楚感受到，也得到了很多空間與鼓勵，至今他還一直在幫我，李奧納多是我遇過最慷慨的人之一。」《花月殺手》數位版已經在Apple TV+上架。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

MyVideo12月片單！3小時半《花月殺手》免憋尿　李奧納多片酬曝光

李奧納多攜25歲「香奈兒御用超模」開趴！愛的小手當街伸進內褲

李奧納多欽點《花月》女主角！勞勃狄尼洛、布蘭登費雪影帝齊飆戲

巨石強森拋磚引玉！募4.56億援罷工同業　梅姨、李奧納多全捐了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞