連線報導／李奧納多遭爆私約她！《花月殺手》老婆認超有火花
金獎名導馬丁史柯西斯新作《花月殺手》獲金球獎7項提名，主演李奧納多狄卡皮歐、莉莉葛萊史東今（14）日出席國際線上記者會；兩位在片中演夫妻，莉莉透露化身「愛情騙子」的李奧納多，主動約她用餐、培養感情，拍攝時經常即興演出很有火花。
記者黃雅琪／台北－洛杉磯連線報導
馬丁史柯西斯與李奧納多合作過「改編真實事件」電影《神鬼玩家》、《華爾街之狼》，這回第6度合作《花月殺手》揭露美國謀財害命歷史，李奧納多相當嚴謹對待本片演出：「很多事情可以透過我們自己解釋，但這個故事在歷史上有其重要性，是美國歷史上一段非常黑暗的章節，我們需要正確敘述。」開拍前，劇組深入奧塞奇人的社區進行田調，傾聽當地人的觀點。
回憶起拍攝《花月殺手》的時光，李奧納多深刻感受到馬丁導演對故事的重視，馬丁曾對他說：「我感覺故事深植在我的骨子裡，我有責任去正確的講述這一段故事！」奧塞奇人至今仍受這段歷史影響，導演認為傾聽他們的觀點，是拍攝工作的重點。
李奧納多與莉莉演夫妻，兩人忙於田調沒時間培養感情；莉莉透露，李奧納多因此主動邀約共進晚餐熟悉彼此。片中一場初次約會的戲，「愛情騙子」李奧納多原本應該在女方家中被灌醉，但莉莉說兩人加了不少即興表演：「李奧納多展現出兩個角色間的對比，是角色化學作用的核心。」李奧納多也稱讚莉莉，像是真的「莫莉」在片場一樣，給出許多即興表演點子。
首次合作影帝李奧納多，莉莉坦言感到很沒自信，但在進劇組第一週李奧納多就告訴她，這部電影對他有多麼重要：「我立刻清楚感受到，也得到了很多空間與鼓勵，至今他還一直在幫我，李奧納多是我遇過最慷慨的人之一。」《花月殺手》數位版已經在Apple TV+上架。
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