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蕭美琴接受《經濟學人》專訪！暢談戰貓哲學：溫柔可愛但不要招惹

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受《經濟學人》專訪，暢談自己的戰貓哲學與兩岸立場。資料照。（圖／記者林調遜攝）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受《經濟學人》專訪，暢談自己的戰貓哲學與兩岸立場。資料照。（圖／記者林調遜攝）

記者倪浩軒/綜合報導

台灣總統大選進入倒數最後一個月，《經濟學人》雜誌（The Economist）今（14）日刊登民進黨副總統候選人蕭美琴的專訪，以「台灣的戰貓」介紹蕭美琴，蕭美琴暢談自己的戰貓哲學與兩岸立場，承諾將維持目前的兩岸路線，並稱台灣「就像貓一樣，我們可以溫柔可愛，但不要招惹我們」。

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《經濟學人》報導指出，被問到如何對抗中國「戰狼外交」時，蕭美琴回答自己是「戰貓」，可愛、敏捷、靈活之外，也能在複雜的地方取得平衡，腳步輕柔，但能夠找到最正確的防守位置。蕭美琴強調，貓擁有獨立思想，「無法強迫他們做他們不想做的事情」。

《經濟學人》認為，蕭美琴參選是一個強烈的信號，重申了民進黨總統候選人賴清德維持現狀的立場。報導指出，蔡英文政府的兩岸路線主張避免不必要的挑釁，同時維護台灣主權，這讓美國感到放心。然而，中國國台辦對蕭美琴十分不滿，至今已經兩度制裁「台獨頑固分子」蕭美琴。

《經濟學人》也介紹了蕭美琴個人的政策生涯，包括曾任民進黨國際部主任，擔任過民進黨兩位總統陳水扁與蔡英文的外交顧問，以及在花蓮當了8年的立法委員。

蕭美琴表示，自蔡英文就任總統以來，民進黨的兩岸路線變得更加溫和，不是主張徹底的台獨，而是維持事實上的分治以及台海兩岸的和平關係，蕭美琴認為這是「對待台灣地位最務實的方法」，且符合大多數台灣民意的期待，也為台灣的國際朋友們提供了可以支持的立場。

《經濟學人》認為，台海近年來非常需要這種「實用主義」。蕭美琴提到台灣對於兩岸間經貿的高度依存保有清晰的認知，因此蕭美琴承諾的就是持續性，台灣將持續建立與國際盟友的夥伴關係並強化防禦嚇阻力，蕭美琴表示，「就像貓一樣，我們可以溫柔可愛，但不要招惹我們」。

《經濟學人》最後結論，台海局勢持續緊張，對許多台灣人，尤其是年輕選民來說是一個艱難的訊息，他們厭倦了中國的威脅，同時在生活中必須面對高房價與低薪。最新民調顯示，民進黨的總統候選人賴清德僅擁有3～6％的領先優勢，蕭美琴的戰貓哲學能否讓台灣民眾支持，有待繼續觀察。

 

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