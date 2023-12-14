蕭美琴接受《經濟學人》專訪！暢談戰貓哲學：溫柔可愛但不要招惹

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《經濟學人》認為，蕭美琴參選是一個強烈的信號，重申了民進黨總統候選人賴清德維持現狀的立場。報導指出，蔡英文政府的兩岸路線主張避免不必要的挑釁，同時維護台灣主權，這讓美國感到放心。然而，中國國台辦對蕭美琴十分不滿，至今已經兩度制裁「台獨頑固分子」蕭美琴。
《經濟學人》也介紹了蕭美琴個人的政策生涯，包括曾任民進黨國際部主任，擔任過民進黨兩位總統陳水扁與蔡英文的外交顧問，以及在花蓮當了8年的立法委員。
蕭美琴表示，自蔡英文就任總統以來，民進黨的兩岸路線變得更加溫和，不是主張徹底的台獨，而是維持事實上的分治以及台海兩岸的和平關係，蕭美琴認為這是「對待台灣地位最務實的方法」，且符合大多數台灣民意的期待，也為台灣的國際朋友們提供了可以支持的立場。
《經濟學人》認為，台海近年來非常需要這種「實用主義」。蕭美琴提到台灣對於兩岸間經貿的高度依存保有清晰的認知，因此蕭美琴承諾的就是持續性，台灣將持續建立與國際盟友的夥伴關係並強化防禦嚇阻力，蕭美琴表示，「就像貓一樣，我們可以溫柔可愛，但不要招惹我們」。
《經濟學人》最後結論，台海局勢持續緊張，對許多台灣人，尤其是年輕選民來說是一個艱難的訊息，他們厭倦了中國的威脅，同時在生活中必須面對高房價與低薪。最新民調顯示，民進黨的總統候選人賴清德僅擁有3～6％的領先優勢，蕭美琴的戰貓哲學能否讓台灣民眾支持，有待繼續觀察。