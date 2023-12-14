王品砸億元辦尾牙！有望成餐飲股三冠王 力拚5年營收300億元
2023年是王品集團創立滿30周年，也是豐收的一年，集團營收、每股獲利、市值可望成為台股餐飲類股「三冠王」。累計前11個月合併營收202.3億元，年增22.4%，成功突破200億元，不但改寫集團歷史紀錄，也是台灣首個突破營收200億元大關的連鎖直營餐飲集團。今（14）日王品大尾牙上，王品董事長陳正輝表示，未來目標是5年達到300億元。
記者許若茵／台北報導
為了感謝所有王品人的努力，王品集團以高規格盛大舉辦尾牙，除了百貨商場8個門店，其餘全台門店公休一日，讓同仁們可以好好休息吃飯。同時也邀請今年6月改選的新任董事們，一同前來感受尾牙歡樂氣氛。值得注意的是，「王品公主」陳正輝的女兒陳渝媃今也首度亮相。
今年29歲的陳渝媃，畢業於賓州州立大學，她雙主修供應鏈管理、商業心理學，畢業後在上海IKEA工作4年，主要負責市場會員管理，陳渝媃說，進入董事會會先學習與尊重公司專業團隊。
王品集團五年一次大尾牙，今在南港展覽館登場，恰逢王品創立30周年，加上營收、獲利屢創新高，繳出漂亮成績單。王品大方犒賞同仁，重金包下南港展覽館一館兩個樓層，席開1100桌、超過萬名同仁共赴尾牙盛會，會中請來台客天團玖壹壹、新生代樂團告五人開唱嗨翻全場，最讓人期待的抽獎，將豪發超過3000個獎項，總計達千萬摸彩獎金，金額是歷年來最高。整場尾牙花費，包含抽獎活動、外燴、接駁交通等成本估計約億元。