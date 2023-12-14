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空歡喜！獲知社宅備取下秒「被取消」　中市府：烏龍事件已處分

▲陳雅惠要求社宅抽籤要做到公平公正公開，避免民眾認為有黑箱作業。（圖／陳雅惠提供，2023.12.14）
▲陳雅惠要求社宅抽籤要做到公平公正公開，避免民眾認為有黑箱作業。（圖／陳雅惠提供，2023.12.14）

記者顏幸如／台中報導

台中市一位民眾參與社宅抽籤，在市府直播過程看到被列為備取第1名，原本滿懷期望，再次上網查詢卻變成備取14，質疑被做了手腳。台中市都發局長李正偉表示，該案係廠商在正式抽籤前示範操作方式，導致透過網路觀看的民眾混淆，市府已以監督不周處分相關承辦人員及主管。

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台中市議員陳雅惠今（14）日質詢時指出，社會住宅租金低，民眾搶著登記。日前她接獲陳情，太平區育賢段二期好宅10月17日舉辦電腦公開抽籤作業，同步於市府住宅發展工程處官方臉書網路直播，卻發生民眾原本抽中備取1號，事後再查詢竟變成備取14，懷疑被動了手腳。

陳雅惠說，先前8月9日北屯台中好宅抽籤，過程也是全程揭露，並秀出全部房型、正備取名單，民眾一目瞭然，未來希望抽籤過程開放民眾現場觀看，務求公平公正。

▲台中市社宅陸續完工，民眾搶著登記。（圖／台中市政府提供，2023.12.14）
▲台中市社宅陸續完工，民眾搶著登記。（圖／台中市政府提供，2023.12.14）
台中市都發局長李正偉表示，之前社宅抽籤過程都無爭議，此次因得標的新廠商流程出錯，竟在人員進場等待、已經開始直播時，宣佈示範操作流程，導致民眾把測試時公佈的名單當成最後抽籤結果，造成誤會。

他表示問題雖不在現場的公務員身上，但造成民眾誤會，難免監督不周之責，因此從科長以下皆處分，同時要求未來不能在抽籤前一刻才進行測試。

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