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藍營立委候選人喊0到6歲免健保費！侯友宜最快「這一天」公布

▲國民黨不分區立委候選人蘇清泉喊出「0到6歲健保費國家繳」，並表示國民黨總統候選人侯友宜週日（17日）要去屏東縣大造勢，到時就有機會公布相關政見。（圖／記者林志怡攝，2023.12.14）
▲國民黨不分區立委候選人蘇清泉喊出「0到6歲健保費國家繳」，並表示國民黨總統候選人侯友宜週日（17日）要去屏東縣大造勢，到時就有機會公布相關政見。（圖／記者林志怡攝，2023.12.14）

記者林志怡／台北報導

據Dcard與大社會民調調查，目前家庭醫療保健年支出將近18.5萬元，佔平均薪資的3成，有超過9成的年輕人擔心自己無法負擔沉重的家庭醫療費用。為減輕年輕人負擔，國民黨不分區立委候選人蘇清泉喊出「0到6歲健保費國家繳」，並表示國民黨總統候選人侯友宜週日（17日）要去屏東縣大造勢，到時就有機會公布相關政見。

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蘇清泉表示，現在小孩子跟老人家的健保費，幾乎都是年輕子女在負擔，所以把長者、小孩子照顧好，年輕人負擔就會更小，比如他的媽媽已經95歲，但他現在還在幫媽媽繳保費，「我每個月每個月幫她繳，幹得要死」，所以侯友宜提出65歲長者、55歲到64歲原住民長者，免健保費的政見。

至於小孩子的照顧作法方面，蘇清泉說，他當年在選屏東縣長時就喊出「0到6歲健保費國家繳」的政見，當時侯友宜有為他背書，現在侯友宜要選總統，他也提出就這項作法加進去，當作侯友宜的未來政策之一，讓年輕人敢結婚、敢生小孩，「週日他（侯友宜）要去屏東大造勢，我會讓他（點頭）！」

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