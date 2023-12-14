周海媚緋聞男友淚崩！瘋狂點名助理無恥　「你們沒有照顧好她」

AAA／「5字國罵」台灣男孩王奕翔抖臀開場！&TEAM唱抖音神曲GENTO

▲韓團&TEAM合體菲律賓男團SB19在Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）上帶來抖音神曲《GENTO》，台灣籍成員王奕翔狂抖臀帥翻。（圖／翻攝Weverse）
▲韓團&TEAM合體菲律賓男團SB19在Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）上帶來抖音神曲《GENTO》，台灣籍成員王奕翔狂抖臀帥翻。（圖／翻攝Weverse）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓一年一度「Asia Artist Awards亞洲明星盛典（簡稱AAA）」今（14）日來到第8屆，移師到菲律賓體育館舉行，星光大道台灣時間中午12點30分開始、典禮下午3點正式登場。BTS公司的日本子公司「HYBE LABELS JAPAN」旗下男團&TEAM首登典禮，他們合作菲律賓男團SB19帶來抖音神曲《GENTO》，&TEAM的台灣成員王奕翔（NICHOLAS）帥氣舞姿也驚豔全場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼《GENTO》紅遍國際，&TEAM、SB19合作表演，台下藝人都嗨翻。（圖／翻攝Weverse）
▲▼抖音神曲《GENTO》紅遍國際，&TEAM、SB19合作表演，台下藝人都嗨翻。（圖／翻攝Weverse）
▲▼《GENTO》紅遍國際，&TEAM、SB19合作表演，台下藝人都嗨翻。（圖／翻攝Weverse）
 
▲▼《GENTO》紅遍國際，&TEAM、SB19合作表演，台下藝人都嗨翻。（圖／翻攝Weverse）
 
《GENTO》是菲律賓男團SB19的作品，同時也是現今的抖音神曲，許多韓國歌手都會翻跳表演。今天典禮先由SB19打頭陣表演，隨後他們介紹&TEAM出場，&TEAM小秀一段舞蹈後，雙方合體尬舞，14位帥哥扭腰擺臀更呈現整齊劃一的舞步，台下男、女歌手都不自覺起身跟著擺動。

值得一提的是，&TEAM中有一位台灣籍成員王奕翔，他10月在拍攝節目時，坐上飛碟式的旋轉遊樂設施，由於太過可怕，他直接飆出5字國罵，但後製人員聽不懂這句髒話，字幕搞笑打上「NICHOLAS學會了外星語」，短短的畫面被全台網友瘋傳，王奕翔也因此獲得許多台灣民眾好感，知名度大大提升。

本屆AAA主持人十分新穎，除了蟬聯3屆的IVE張員瑛，姜丹尼爾、ZEROBASEONE（ZB1）成員成韓彬也將助陣張員瑛HOLD全場；今年總計56組藝人參與，歌手部門包含權恩妃、金在中、New Jeans、THE BOYZ、Dreamcatcher、DinDin、Lapillus、LUN8、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、SEVENTEEN的子團夫碩順（BSS）、Stray Kids、姚晨、Ash Island、NMIXX、ONEUS、李泳知、林英雄、ZEROBASEONE、Kep1er、KINGDOM、TEMPEST、保羅布朗科、HORI7ON、WHIB、樂童音樂家、ATBO、BEN&BEN、ITZY、KARD、Sakurazaka46、SB19、&TEAM；演員部門則有金宣虎、金世正、金永大、金智勳、文佳煐、文相敏、SUHO、安桐丘、安孝燮、柳善皓、李東輝、李恩泉、李濬榮、李浚赫、李俊昊、朴宰燦、鄭成日（鄭星一）、車珠英、DANIEL PADILLA、KATHRYN BERNARDO、MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO、SAKAGUCHI KENTARO等。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

AAA紅毯／誰要跟你露胸露背！NewJeans秀Girl Crush　可甜也可帥

AAA紅毯／《黑暗榮耀》空姐衣服好鬆快走光！車珠英低頭狂喬上面

AAA紅毯／李泳知變成最美禮物！搞笑、耍性感　離開前再裝點可愛

AAA紅毯／金世正上、中、下、後面挖空空　記者暈了：轉過去一下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞