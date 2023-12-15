天線競賽迎接十週年！銜接下世代通訊需求

5G時代讓我們生活有許多改變，從行動上網、網路直播、使用外送平台、遊戲多人連線，甚至到遠距會議、自動駕駛、企業專網、工業自動化等多種應用。其中，「天線」扮演通訊系統內的關鍵元件，隱藏在日常週遭的各項終端裝置內，如手機、平板、筆電、AR/VR、車聯網等，當天線無法接收到訊號，就無法享受各種無線通訊帶來的便利性。現有終端產品內有4G LTE、5G、GPS、WiFi、藍芽等各種頻段訊號，需要靠多支天線進行訊號傳送接收，從天線工程來看，除了更多數量的天線需植入終端產品內，也同時需進行下世代天線架構及配置的開發。
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經濟部產業發展署主辦的通訊大賽，其三大競賽主題之一的「通訊天線系統設計競賽」(下稱天線競賽)迄今已滿十週年！在中山大學翁金輅國家講座教授擔任評審長與臺灣天線工程師學會支持下，由中山大學產發中心自2014年起籌辦競賽事宜，並藉由競賽扮演產學研資源平台。近年天線競賽導入5G⁺天線開發，著重中高頻7~24Ghz擴展頻段、低頻/中頻天線多輸入多輸出系統(MIMO)技術提升通道量等發展目標，同時也考量天線系統整合以符合商用，銜接下世代通訊需求！十年來獲得指標企業的支持，涵蓋天線產業鏈(如晶片、網通、系統、電子大廠、量測商、材料等)的重要通訊領域代表廠商，共挹注超過2,400萬元競賽獎金及企業天線研發資源！
過去這十年來，天線競賽共累計超過70組入圍決賽的優秀作品，參賽者通過競賽實戰訓練，可與產業導師及企業評審進行各項技術研發經驗交流，獲得實務優化建議，完整扎根與傳承天線專業。天線競賽超過兩成的參賽者選擇持續攻讀天線學程，以磨練學術專業，並投入潛力天線技術研究；超過一半的參賽者透過競賽職缺，順利進入資通訊產業就業，將具實戰經驗的人才銜接產業。
因應5G產生各種通訊應用，天線競賽近年開啟共創合作技術交流，促成20組企業與學校/新創團隊，依市場規格需求共同進行主題研發挑戰，涵蓋小基站天線、低軌衛星陣列天線、窄邊框筆電天線、車聯網鯊魚鰭天線、天線封裝(AiP)波束建模量測技術等，推動產學技術及資源共享，協助臺廠開發關鍵天線技術或縮短開發潛力市場時程，以掌握天線的產業商機。