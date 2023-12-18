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特企／「NTT Arts NOVA 藝想春天」超越時空　在劇場恣意做夢

▲臺中國家歌劇院2024年「NTT Arts NOVA 藝想春天」系列票券全面啟售！（圖／品牌提供）
▲臺中國家歌劇院2024年「NTT Arts NOVA 藝想春天」系列票券全面啟售！（圖／品牌提供）

本報訊

臺中國家歌劇院2024年「NTT Arts NOVA 藝想春天」系列票券全面啟售！3月8日到6月9日於歌劇院上檔13齣國內外精彩製作，歌劇院藝術總監邱瑗表示， Arts NOVA將從「時間」概念切入，劇場是時間的藝術，可以穿越古今、濃縮歲月，甚至可以超越時間限制，在劇場裡我們可以恣意去做夢、去幻想，去和不同維度對話。

全系列首先登場的TIME由日本作曲家坂本龍一與導演高谷史郎共同編創，從夏目漱石的短篇小說集《夢十夜》出發，宛如進入一場超越時間的夢境。靜物劇團黑色幽默小品《這就是人「身」啊！》，用4段悲喜兩極、近乎荒謬的日常片段重新體會人生。里米尼紀錄劇團All right. Good night.則將馬航MH370失聯對比患有失智症的父親搬上舞台，在室內樂團的現場演奏下，交織消逝與失去的故事。本節目同為「2024台積心築藝術季」節目之一。

雲門舞集的《毛月亮》再度重現舞台，由藝術總監鄭宗龍與搖滾天團Sigur Rós合作，打造難以移目、美麗撼人的作品。編舞家余彥芳透過舞蹈提取在記憶裡最深藏的思念，創作《關於消失的幾個提議Ⅲ》把觀眾帶進她與父親的生命回憶中。歌劇院駐館藝術家陳武康則從臺中東協廣場田調出發，以全新創作《無奈中消失也是積極中的幸福》探討遷徙、離散、生死等課題。

電音迷將為之瘋狂！英國音像藝術家Max Cooper即將席捲全臺，以電子音樂融合3D多維投影震撼視聽，充滿迷幻感的音像藝術作品《神馳無限》將帶給觀眾極具創意、啟發性的全新體驗。來自法國里昂的科技藝術家M＆B雙人組帶來的《晝夜切分點》，打造立方體舞台，舞者在其中與3D投影虛實交錯表演，搭配豪華禮車樂團現場演奏，像是一齣充滿視聽衝擊的公路電影。新古典室內樂團《極境尋光─走進江賢二》從藝術大師江賢二的畫作發想，打造跨域獨特的聲景音樂劇場。

《神不在的小鎮》編導洪唯堯最新沉浸式作品Sucks in the Middle，從臺中城市的黑暗處出發，反映30至40歲世代的臺灣人「卡在中間」的處境。喜歡音像藝術的朋友，更不要錯過顛覆感官的吳秉聖╳邱俊霖╳劉承杰《感覺的邊界》、張方禹╳韓承燁如詩的光音幻夢曲December Nite，以及將歌劇院19公尺曲牆當成新畫布的reCONNECT 2024：NEW CANVAS。

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