T1／DeMarcus Cousins傳來台半個月底薪614萬 中媒：有出場費
前NBA球星「表弟」DeMarcus Cousins傳出有可能加盟T1台啤永豐雲豹隊的消息，稍早雲豹營運長營行書證實有在接觸。而根據對岸媒體報導，雙方的合約細節曝光，Cousins的底薪可能有達到20萬美元（約614萬台幣），但只會打半個月。
NOWnews/綜合報導
而根據中國大陸《北青體育》記者宋翔報導，「根據消息源，前NBA球星Cousins與中國台北聯賽的台啤雲豹達成簽約協議。Cousins預計在2024年1月前往，但他目前計劃就打半個月，底薪是20萬美元，另外每場都有額外的1萬美元出場費」。
宋翔也提到，其實Cousins之前有CBA球隊在爭取，但月薪只有7到8萬美元的水平，與他本人的預期落差比較大，所以之後不了了之。
DeMarcus Cousins在去年被丹佛金塊隊裁掉、並選擇不續約後，成為自由球員。這位32歲的球員似乎暫時放棄了重返NBA，之前曾加盟一支波多黎各球隊，近期也曾傳出可能去中國聯賽打球的傳聞。
據了解，Cousins可能追隨Dwight Howard的腳步加盟雲豹球團，最快一月能來台打球。稍早球隊營運長顏行書表示，雙方確實有在接觸，目前看起來他的時間比之前傳出的Hassan Whiteside更好，若確定會第一時間官宣。