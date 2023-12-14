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朱立倫喊「挺郭派」歸隊　投議長何勝豐：無意重回國民黨

▲南投縣副議長潘一全和朱立倫、許淑華一起受訪，證實將回歸國民黨。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.14）
▲南投縣副議長潘一全和朱立倫、許淑華一起受訪，證實將回歸國民黨。（圖／記者顏幸如攝，2023.12.14）

記者顏幸如／南投報導

國民黨主席朱立倫今出席南投縣黨部舉辦的黨慶活動，曾批評侯友宜是「無情關公」的副議長潘一全，透露對國民黨雖有一些怨言，但為了大局「還是要回來」。朱立倫表示和前立法院長王金平、縣長許淑華，將全力促成議長何勝豐歸隊；唯何勝豐表示「來泡茶聊天都很歡迎」，但自己無意重回國民黨。

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國民黨全力進行內部整合、號召挺郭派回歸。前立法院長王金平今（14）日在高雄陪侯友宜掃街時，透露挺郭派議長南投何勝豐、彰化謝典林都會支持侯友宜；國民黨主席朱立倫上午出席南投縣黨部舉行的黨慶活動，縣議會副議長潘一全也陪同。

▲國民黨主席朱立倫今出席南投縣黨部舉辦的黨慶活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2023.12.14）
▲國民黨主席朱立倫今出席南投縣黨部舉辦的黨慶活動。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2023.12.14）
潘一全致詞表示，自己對國民黨雖有一些怨言，但「走到這個地步，想一想還是要回來」。民眾黨總統參選人柯文哲若落選，3、5年後民眾黨將泡沫化；他對國民黨愛之深責之切，黨一定要團結、要改革。朱立倫找來趙少康當侯友宜副手，為侯友宜加分很多，台灣還是要走出去，與美國、日本、中國大陸都友好，才是台灣人最需要的路線。

何勝豐今年5月在國民黨決定徵召侯友宜當天，宣佈退出國民黨。朱立倫表示「我們希望何議長趕快歸隊」，大家都是為了台灣好、以大局為重，希望政黨輪替、不願意看到「賴蕭配」當選。

朱立倫對於藍營整合相當有信心，表示王金平已經和謝典林

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見過面了，自己與何勝豐本來就是好朋友，也會請縣長許淑華出面遊說。何勝豐對國民黨南投兩位立委候選人相當支持，無論是對兩岸關係、民眾福祉、台灣未來民主發展好，何勝豐都應該重回國民黨，一起為台灣民主努力。

何勝豐則表示，確實接到王金平祕書電話來敲踫面時間，但「來喝茶聊天很歡迎」，他現在無黨籍的身份很好，即便國民黨執政、取得立院過半席次，也沒有回去的打算。

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