朱立倫喊「挺郭派」歸隊　投議長何勝豐：無意重回國民黨

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潘一全致詞表示，自己對國民黨雖有一些怨言，但「走到這個地步，想一想還是要回來」。民眾黨總統參選人柯文哲若落選，3、5年後民眾黨將泡沫化；他對國民黨愛之深責之切，黨一定要團結、要改革。朱立倫找來趙少康當侯友宜副手，為侯友宜加分很多，台灣還是要走出去，與美國、日本、中國大陸都友好，才是台灣人最需要的路線。
何勝豐今年5月在國民黨決定徵召侯友宜當天，宣佈退出國民黨。朱立倫表示「我們希望何議長趕快歸隊」，大家都是為了台灣好、以大局為重，希望政黨輪替、不願意看到「賴蕭配」當選。
朱立倫對於藍營整合相當有信心，表示王金平已經和謝典林
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。見過面了，自己與何勝豐本來就是好朋友，也會請縣長許淑華出面遊說。何勝豐對國民黨南投兩位立委候選人相當支持，無論是對兩岸關係、民眾福祉、台灣未來民主發展好，何勝豐都應該重回國民黨，一起為台灣民主努力。
何勝豐則表示，確實接到王金平祕書電話來敲踫面時間，但「來喝茶聊天很歡迎」，他現在無黨籍的身份很好，即便國民黨執政、取得立院過半席次，也沒有回去的打算。
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