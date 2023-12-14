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誠品信義剩10天！松菸接棒「24小時書店」1/20試營運　書量增3倍

▲誠品今（14）日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店接棒24小時營運，將於2024年1月20日起試營運。（圖／記者許家禎攝）
▲誠品今（14）日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店接棒24小時營運，將於2024年1月20日起試營運。（圖／記者許家禎攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

誠品信義店即將於平安夜謝幕道別，誠品今（14）日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店將於2024年1月20日起接棒24小時營運，書量擴增3倍、品項逾10萬種等同敦南書店規模，亦有大面窗景可飽覽天光雲影，誠品音樂館也仍是全台唯一24小時營運唱片行。

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誠品生活松菸24小時書店，除將定期舉辦音樂人Live演出、料理實演、議題沙龍講座外，迎接松菸夜書店嶄新風貌前，3大咖啡品牌將陸續提前亮相，包括即起進駐的「成真咖啡ComeTrue CAFE」；年底前風格極簡的精品級咖啡「Ten Thousand Coffee」。

還有3F書店裡可欣賞信義區天際線的「eslite café」，綿延25米大面窗景可飽覽天空晨昏雲影與園區綠意，1月20日起將隨松菸新24小時書店開放體驗，從早晨至午夜，邀請讀者在書香與咖啡香中享受美好閱讀時光。

▲誠品今（12/14）日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店將於1/20起接棒24小時營運。（圖／誠品提供）
▲誠品今（12/14）日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店將於1/20起接棒24小時營運。（圖／誠品提供）
至於誠品信義店倒數10天，12月23日至12月24日平安夜週末將連續2天舉辦「不見不散音樂會」，邀請ABAO阿爆、宇宙人、旺福、怕胖團、李浩瑋、守夜人、靈魂沙發等逾10組音樂人接力開唱，晚間10:00熄燈時刻和大家一起倒數說晚安。神秘嘉賓Ella陳嘉樺將於12月23日晚間7:05驚喜快閃帶來全新單曲《願望清單》。

▲誠品信義店倒數10天，12月23日至12月24日平安夜週末將連續2天舉辦「不見不散音樂會」。（圖／誠品提供）
▲誠品信義店倒數10天，12月23日至12月24日平安夜週末將連續2天舉辦「不見不散音樂會」。（圖／誠品提供）
此外，微風台北車站今年打造聖誕樹，高度達23米，是室內最高聖誕樹，以浪漫時尚的銀白色作為主體色系，在樹上裝飾超過 75,000 顆聖誕燈泡，更超越紐約洛克菲勒(Rockefeller)聖誕樹，期許孩子們像浩瀚銀河裡的星光，往閃耀的未來前進；即日起至2024/1/7(日)，於台北車站一樓大廳進行展示。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山為營造出歡樂的氛圍，館內外紛紛利用小巧可愛的耶誕元素妝點，打造出童話城堡並結合歐式彩繪玻璃，微風南山大門口每日17:00-21:00還會有滿天泡泡紛飛，可愛又應景的聖誕裝置，耶誕浪漫氛圍滿滿。

▲微風台北車站今年打造聖誕樹，高度達23米，是室內最高聖誕樹，以浪漫時尚的銀白色作為主體色系。（圖／微風百貨提供）
▲微風台北車站今年打造聖誕樹，高度達23米，是室內最高聖誕樹，以浪漫時尚的銀白色作為主體色系。（圖／微風百貨提供）

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