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迷戀乳酪5種吃法！走訪台南這家餐廳　滿足口中聖誕願望

▲木火柴燒牛排館開胃小點便以最新鮮的美國Cream cheese為基底，佐上大蒜平衡奶味，再加上芒果泥與堅果點綴。 （圖／品牌提供）
▲木火柴燒牛排館開胃小點便以最新鮮的美國Cream cheese為基底，佐上大蒜平衡奶味，再加上芒果泥與堅果點綴。 （圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

在值得慶祝的聖誕月，加上冷颼颼的天氣總想來點溫暖的好味道，其中，白色濃郁的起司火鍋可說是許多店家排行常勝軍，除了經典起司火鍋外，還有什麼聖誕節必吃的驚艷新菜單呢？美食之都台南除了有傳統美食，更有多種迷戀乳酪的隱藏吃法，快來一同揭開神秘面紗。

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來自台南的木火柴燒牛排館，以提供顧客最好的牛肉品質為初衷，他們引進德國米其林餐廳指定的乾式熟成箱，選用頂級冷藏牛肉，透過嚴格控管濕度和溫度，及加上玫瑰鹽磚的過程，創造出牛肉的軟嫩口感及濃郁味道。

該餐廳更用「柴燒」料理，先燒龍眼木至一定溫度，接著便控溫在最佳狀態，以免產生炊煙而造成肉的苦味，透過多工的柴燒手法，將肉的最佳原味呈現給所有上門的饕客們。

除此之外，木火柴燒牛排館的每一道菜都充滿巧思！這次耶誕節限定的菜單中，開胃小點便以最新鮮的美國Cream cheese為基底，佐上大蒜平衡奶味，再加上芒果泥與堅果點綴，呈現出非常爽口的驚豔感。
 

▲美國乳酪起司鍋 。（圖／品牌提供）
▲美國乳酪起司鍋 。（圖／品牌提供）
美國道地美國乳酪鍋　沾著吃最開心

多數的法國麵包都是配著奶油使用而已，這一次，主廚特別以美國常見的起司火鍋為發想，將美國乳酪做成濃郁香醇的起司火鍋，讓饕客們一邊品嚐帶有麥香的法國麵包，一邊沾著熱騰騰、融化的起司，迸出新滋味。

 

▲冷前菜搭配莫札瑞拉乳酪，帶出食材新食感。（圖／品牌提供）
▲冷前菜搭配莫札瑞拉乳酪，帶出食材新食感。（圖／品牌提供）

以新鮮莫札瑞拉乳酪沾醋後，再做深層發酵，配上台灣豆豉美乃滋、風乾番茄、烤乾的帕瑪火腿，呈現口味豐富的義大利式前菜。

▲熱前菜由辣椒傑克乳酪X頂級生蠔。（圖／品牌提供）
▲熱前菜由辣椒傑克乳酪X頂級生蠔。（圖／品牌提供）
乳酪結合鮮味的熱前菜

透過頂級生蠔，以奶油、白酒煎過後，搭配辣椒傑克乳酪，襯上菠菜，再去焗烤。口味微辣的辣椒傑克乳酪，將生蠔的新鮮海味完美勾勒出來。
 

▲ 主餐登場！熱呼呼的牽絲起司和波士頓龍蝦交融。（圖／品牌提供）
▲ 主餐登場！熱呼呼的牽絲起司和波士頓龍蝦交融。（圖／品牌提供）
波士頓龍蝦主餐登場　鮮嫩多滋&牽絲起司完美結合

最後，壓軸主餐登場！肉體肥美多汁的波士頓龍蝦，用美國柯爾比傑克乳酪及切達起司絲兩種乳酪絲結合，不僅不會搶掉原食材的鮮嫩滋味，更能讓主餐風味再上一層。

美國乳酪5種驚艷！木火柴燒牛排館聖誕大餐等你嚐鮮

已經吃膩了普通的聖誕節大餐了嗎？來來來，快一起來台南，朝聖木火柴燒牛排館！除了經典牛肉外，要讓味蕾享有全新驚艷感，一定要嚐嚐使用美國乳酪的限定料理，來滿足嘴巴的願望吧。

木火柴燒牛排館
聯絡電話：06-208-7999
地址：台南市東區前鋒路210號6F
https://www.facebook.com/woodfire.tainan/
 

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