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00687B加碼「第五配」、受益人數衝破10萬　每日吸金逾19億元！

▲美國聯準會明（2024）年有望準備降息，國內債券ETF市場熱度漸增！其中，國泰20年美債ETF（00687B）爆紅，基金規模與受益人數快速長胖。（圖／NOWnews資料照片）
▲美國聯準會明（2024）年有望準備降息，國內債券ETF市場熱度漸增！其中，國泰20年美債ETF（00687B）爆紅，基金規模與受益人數快速長胖。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國聯準會明（2024）年有望準備降息，國內債券ETF市場熱度漸增！其中，國泰20年美債ETF（00687B）爆紅，基金規模與受益人數快速長胖，本月截至12月11日僅7個交易日，基金規模從新台幣579億元來到713億元，暴增134億元，平均日增逾19億元。00687B今（14）日公布今年第5次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易日訂於12月18日，最晚12月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

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國泰20年美債（00687B）自 11月20日納入收益平準金，並調整除息月至3、6、9、12月，由於今年 1、4、7、10月已經除過息，加上經調整後12月也會除息，相當於今年會配五次息，股民又可多領了一次股利紅包。

國泰投信ETF研究團隊表示，根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示，消費者對未來1年通膨預期降至3.1%，遠低經濟學家預期的4.3%，也低於前值4.5%，為2001年10月以來最大降幅，消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降，有利美債未來表現，尤其第四季為債券ETF配息旺季，投資人逢低檔佈局美債，有機會配息、價差雙賺。

國內債券ETF市場熱度漸增，近期爆紅款為國泰20年美債ETF（00687B），其基金規模與受益人數快速增長，本月截至12月11日僅7個交易日，基金規模從新台幣579億元來到713億元，暴增134億元，平均日增逾19億元。受益人數截自12月8日也衝破10萬人，達102,598人。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰指出，彭博20年期以上美國公債指數存續期間為16.92年（截至12月11日），若明年美國轉向降息，未來潛在資本利得具爆發力。

江宇騰表示，另一方面，對於投入金額較小，或看好短期獲利機會的投資人來說，槓桿型的美債正2 ETF，也是可運用的策略工具，如國泰20年美債正2（00688L），相較於原型債券ETF來說，除了價格相對更好入手以外（12月12日收盤價為9.15元），其直接承擔的匯率風險會較小，主要因其投資於證券相關商品，如美債期貨，以達到指數單日正向2倍報酬的目標，而由於期貨工具為保證金交易，美債正2 ETF承擔的匯率風險會較原型債券商品來得小。

國泰20年美債正2經理人蘇鼎宇則提醒，00688L優勢在於可快速取得曝險、放大收益；惟因為槓桿特性波動亦較大，宜做為短期操作工具為主。同時，投資人操作槓桿ETF也應善設停利停損價位，此外也需關注ETF折溢價，ETF溢價應介於1%之內較為合理，否則投資人可能會有買貴風險。投資人可善用原型、槓桿型ETF，若兩者間出現不同溢價情況時，可互相搭配、換檔操作，有機會獲得更大獲利空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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